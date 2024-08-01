  • 32°C
香港時間 : 202481日 (四) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

感謝方皓玟度身訂製新歌《信我信你》　小肥相信人本善：世界終會變美好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《小肥完全變態2024演唱會》

小肥（徐智勇）早前完成《小肥完全變態2024演唱會》，並繼推出與RubberBand主音繆浩昌（6號）《大巡遊》後，再推出新歌《信我信你》，由好友方皓玟（小明）作曲、Oscar Lee填詞，以音樂寄給自己心中的烏托邦的一封信，對善良世界的期盼與憧憬。

自承認出櫃後，小肥勇於面對自己、忠於自己，令他愈來愈認識自己、喜歡自己外，亦希望以自己能力和歌曲，改變一些人對多元性別（LGBT）的誤解，嘗試了解和包容，以自身的經歷鼓勵正在困惑、低潮的同路人。

入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀

小肥與方皓玟

盼更多人了解LGBT

新歌《信我信你》由Oscar Lee填詞，小肥說：「除咗自己想令大家多了解LGBT，放下有色眼鏡外，現今世界人同人關係疏離，少了信任、接納同包容，動不動批評投訴，但我同Oscar相信，每個人都有機會選擇相信，我信總有一天我能夠相信你，我會相信你係善意，我會相信世界係美好， 我哋可以將呢份信念收起心底，然後一直盼望，為真正值得去愛的世界做好準備。」

能夠看到自己的成長和改變，無懼將想法、價值觀放上舞台，融入音樂，小肥感謝自己外，也感謝沿路好友及家人支持。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

演唱會精華輯成MV

今次《信我信你》的作曲人小明就是其中之一，小肥說：「繼《觸景傷城》後，可以再同小明合作好開心，今次仲要係佢係睇完《「撐」小肥演唱會》後被感動到，主動寫咗呢首歌畀我，真正為我度身訂造，衷心感謝小明呢位惺惺相惜的好友。」

而《信我信你》MV 以《小肥完全變態2024演唱會》台上台下精華剪輯而成，小肥是有感兩晚演唱會有一種世界大同感覺，彼此雖有不同價值觀、喜好，但每個人都放下所有，開心融入每個時刻。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀
15:39 2024/06/14
入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀
完全變態丨小肥生日開騷迎48歲　鍛練體能搣甩肥肉：仍有叫價空間
17:23 2024/06/07
完全變態丨小肥生日開騷迎48歲　鍛練體能搣甩肥肉：仍有叫價空間

你可能感興趣

天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀
15:39 2024/06/14
入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀
完全變態丨小肥生日開騷迎48歲　鍛練體能搣甩肥肉：仍有叫價空間
17:23 2024/06/07
完全變態丨小肥生日開騷迎48歲　鍛練體能搣甩肥肉：仍有叫價空間
小肥 方皓玟 演唱會 同性戀 MV

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生