《劫機1971》｜河正宇化身英勇機師　呂珍九首演反派騎劫客機

▲ 河正宇在《劫機1971》中化身膽識過人的英勇副機長。

雖然近日天氣炎熱，但電影的暑假檔期卻迎來一陣「韓風」，而這股「韓風」似乎主要圍繞驚慄動作片為主，繼上月經歷完陸地上的《末日廝殺橋》後，今次則輪到韓星河正宇與呂珍九在《劫機1971》中糾纏於天空之上，究竟客機將會順利降落還是迎來悲慘結局？

電影改編自真人真事，重現1971年韓國「大韓航空F-27劫機事件」的劫機實況。前戰機機師泰仁（河正宇飾）因意外被迫退出南韓空軍，繼而轉任商用客機的副機長。

▲ 河正宇在戲中因意外被迫退出南韓空軍，繼而轉任商用客機的副機長。

真人真事改編

一次看似平常飛往漢城的航程，卻發生爆炸並揭開了峰迴路轉的劫機事件。臨危不亂的泰仁必須使出他駕駛戰機的獨有經驗，聯同空中服務員玉順（蔡秀彬飾）與機長圭植（成東鎰飾），一起對抗年輕卻兇悍的劫機者（呂珍九飾），保護所有一眾乘客，同時阻止班機飛越北緯38度線進入北韓領空，更要應付前來攔截的多部戰機，機上所有人命懸一綫……

《劫機1971》耗資逾140億韓圜重金打造高空浩劫，集合了《與神同行》系列型男河正宇、《德魯納酒店》暖男呂珍九、《智異山》大叔成東鎰及《閃耀國度》時尚女郎蔡秀彬等重量級韓星陣容，並由《白頭山︰火山浩劫》副導演金盛漢首次擔綱執導。

《1987︰逆權公民》金牌編劇金景燦改編真人真事搬上大銀幕，帶觀眾重返1971年南韓束草機場，與60名乘客一同登上原定飛往漢城的小型客機，如同置身當年劫機現場。

▲ 以往演出喜劇為主的成東鎰，在本片飾演一本正經的機長圭植。

河正宇實力派演出

戲路廣闊且演技備受肯定的實力派男星河正宇憑《與神同行》系列廣為香港觀眾認識，繼前作《毒梟聖徒》後再度挑戰驚慄動作片《劫機1971》，化身膽識過人且足智多謀的英勇副機長，在客機遭騎劫的危急時刻奮力抵抗。

河正宇認為《劫機1971》是他參與過最戲劇化也是最疲累的一部電影︰「劇組在片場搭建了一架真實尺寸的飛機並且架設在一台搖晃機器上進行拍攝，所以真的就像在飛行一樣。」而河正宇在戲中對白並不多，因此他要靠情緒來表達，藉此向觀眾呈現出河正宇既內斂又細膩的實力派演技。

▲ 呂珍九飾演劫機者，是他出道以來首次飾演反派。

呂珍九首演反派

童星出身的呂珍九以往的影視作品大多飾演暖男，他坦言一直都想演反派角色，今次終於如願飾演強悍的劫機者。以炸彈炸開駕駛艙門，企圖挾持客機叛逃至北韓。呂珍九指角色有充分發揮的機會，令他感到滿足。

他需要花時間塑造角色，呈現出劫機者心理的多面向，但他認為飾演反派角色比他想像中辛苦︰「今次角色有着不為人知的故事，要謹慎演繹出劫持客機的背景與苦衷，希望透過《劫機1971》向觀眾呈現呂珍九的另外一面。」

呂珍九更笑指自己瞳孔偏小，眼白部分較多，今次演出時發現只要眼睛往上睜開一點，就會散發出兇惡的氣場。河正宇亦大讚呂珍九︰「拍攝動作戲時，他生動的眼神、轉動眼睛的面目給我留下了深刻的印象。」

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導演金盛漢認為電影講述人們在絕境中的選擇，加上真人真事的改編敘事，將觀眾帶入不同角色的內心世界，探索人性。而戲中高難度且驚險的飛行場口與極為逼真的製作，都令電影於韓國上映後即掀起話題，勇奪開畫票房冠軍。

呂珍九與蔡秀彬都表示希望這部電影能把觀眾帶到飛機上去，如同親歷其境，感受當年真實發生過的劫機事件的驚險過程。河正宇則形容電影既緊張又刺激，會讓觀眾看得目不轉睛。

▲ 蔡秀彬在戲中飾演空中服務員玉順，穿起70年代的空姐制服，依舊美麗動人。

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