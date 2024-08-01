巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金　剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭

▲ 跳水神童全紅嬋再奪金，直言曾遇「發育期難關」，東奧後克服轉大人。

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／跳水／奧運冠軍／中國夢之隊／運動員／陳芋汐】巴黎奧運進行得如火如荼，在周三（31日）舉行的女子跳水雙人10米跳台決賽中，中國組合全紅嬋、陳芋汐不負眾望再次奪得金牌。在上屆東京奧運，年僅14歲的全紅嬋一跳成名，創下女子10米跳台歷史最高分。不過，在日前《央視》的節目訪問中，全紅嬋卻自嘲不再年輕，擔心發育期影響成績。

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全紅嬋自嘲不再年輕

全紅嬋日前在《央視》節目「人在奧運年」中受訪表示，身體開始發育後，做動作時明顯感覺比較吃力，在訓練時逐漸感覺動作沉重，完成度下降，她更自嘲：

我也年輕過，但是我怎麽也找不回年輕的感覺了。

曾遇發育難關擔心影響成績

全紅嬋表示，有時體重增加，整個下午心情就會很不好，一直擔心隔天會不會做不出動作，會不會因為這樣挨罵。在2023年全國跳水冠軍賽，全紅嬋輸給了隊友陳芋汐，首次在賽場上哭了出來。她表示，因為已經反覆練習了207C的動作，但還是沒能在比賽中完美呈現，所以感受到強烈的挫敗感，非常難過。

據悉，「207」指的是向後翻騰3周半抱膝，難度係數3.3，是女子高台跳水極高難度動作。對於正處於青春期的女子跳水運動員來說，發育帶來的身高和體重變化，會對動作的完成度和穩定性產生影響。

全紅嬋的主管教練、奧運冠軍陳若琳則表示，自己也是14歲就在奧運拿下金牌，並因為發育期經歷折磨，感到很大壓力。陳若琳解釋，發育導致的身體變化就像背負著額外重量起跳，不只技術、動作受影響，心理也會經歷轉變，「就像你的身上綁著一個沙袋去跳，完全不一樣」。

每天全紅嬋都在為207受折磨，每次比賽完，她的207就跟不會跳了一樣，都得從頭再來。

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全紅嬋：如果哪天我不跳水了大家還會喜歡我嗎 ？

一名內行人指出，「很多人不知道，跳水實在是一項非常殘酷的篩選項目，它考驗運動員的身高、柔軟度，以及平衡感，一旦身高超額，成績下降得很嚴重，所以大多數跳水選手看起來很瘦小且換代很快。」對此，全紅嬋亦曾在其他採訪中表示，

如果哪天我不跳水了，大家還會喜歡我嗎 ？

她強調，自己會朝目標繼續向前。而對於本屆奧運期許，全紅嬋則表示，「累死累活的去做動作，每天七八個小時的去跳，我覺得還是很值得的。自己的目標要追求，永遠都向前走吧，朝著那個冠軍，離得越來越近吧。對奧運會有什麼想法，我希望我們去參加的所有人都能站上最高領獎台」。

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巴黎奧運跳水再奪金成功「轉大人」

據了解，全紅嬋2007年3月28日出生於廣東湛江，於上屆東京奧運「出道即巔峰」，年僅14歲的她首次參加女子單人10米跳台決賽，跳出3個滿分動作，以466.2的高分奪冠，也創下女子10米跳台歷史最高分。

而在7月31日的今屆巴黎奧運跳水女子雙人10米跳台決賽中，全紅嬋與陳芋汐上演「水花消失術」，再次奪得金牌，也正式宣告她已經克服發育期難關「轉大人」。同時，這是中國跳水隊在本屆奧運會上的第三枚金牌，也是中國體育代表團的第七枚金牌。

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