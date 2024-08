巴黎奧運｜三鐵港將伍泰龍比賽期間戰衣遭扯爛　未能完賽、受訪時一度哽咽

▲ (HOY TV截圖)

巴黎奧運,男子三項鐵人個人賽,港隊代表伍泰龍於單車項目踩至尚餘三圈時「上岸」,未能完成賽事。伍泰龍於賽後表示,比賽期間戰衣遭扯爛,背後拉鏈爆開,河水湧入衫內影響發揮。

港隊上屆由奧斯卡出戰東京奧運三鐵獲33名,伍泰龍原本預期有機會挑戰更佳名次,但結果早段就大墜後,以尾三上水。他賽後表示,游泳初段「開波開得好好嘅,都幾前」,但當游至200米,即比賽路段第一道橋底時,感覺到戰衣被人從後拉扯,「後面個拉鏈爆開咗,成件 suit 係咁入水」,之後游水就有如「降落傘」般阻水,他完成游泳首圈上岸再落水前,曾嘗試調整戰衣,但仍無補於事,無法追上主要選手群。他又稱,之後的單車項目一直「自己一個人踩」,加大體力消耗,最終未能完成賽事。

伍泰龍受訪時情緒激動,更一度哽咽,他指根據他以往比賽和練習的時間,「我一定係跟到呢啲人」。「伍泰龍指唔想講係人地特登」,戰衣遭扯爛可能只是意外,但他仍很不甘心,「Ruining within two minutes your Olympic dreams, you prepared for 四年, you try to qualify for two all years. You sacrifice so much, and it's for what?」

被問到對今次奧運歷程有何感覺,伍泰龍指他不知道,因為他沒有完成賽事,不知是否還可以叫自己做「Olympian」。

