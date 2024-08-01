巴黎奧運｜三鐵港將伍泰龍比賽期間戰衣遭扯爛　未能完賽、受訪時一度哽咽

▲ （HOY TV截圖）

巴黎奧運，男子三項鐵人個人賽，港隊代表伍泰龍於單車項目踩至尚餘三圈時「上岸」，未能完成賽事。伍泰龍於賽後表示，比賽期間戰衣遭扯爛，背後拉鏈爆開，河水湧入衫內影響發揮。

港隊上屆由奧斯卡出戰東京奧運三鐵獲33名，伍泰龍原本預期有機會挑戰更佳名次，但結果早段就大墜後，以尾三上水。他賽後表示，游泳初段「開波開得好好嘅，都幾前」，但當游至200米，即比賽路段第一道橋底時，感覺到戰衣被人從後拉扯，「後面個拉鏈爆開咗，成件 suit 係咁入水」，之後游水就有如「降落傘」般阻水，他完成游泳首圈上岸再落水前，曾嘗試調整戰衣，但仍無補於事，無法追上主要選手群。他又稱，之後的單車項目一直「自己一個人踩」，加大體力消耗，最終未能完成賽事。

伍泰龍受訪時情緒激動，更一度哽咽，他指根據他以往比賽和練習的時間，「我一定係跟到呢啲人」。「伍泰龍指唔想講係人地特登」，戰衣遭扯爛可能只是意外，但他仍很不甘心，「Ruining within two minutes your Olympic dreams, you prepared for 四年, you try to qualify for two all years. You sacrifice so much, and it's for what?」

被問到對今次奧運歷程有何感覺，伍泰龍指他不知道，因為他沒有完成賽事，不知是否還可以叫自己做「Olympian」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】