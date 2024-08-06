消費情報｜Asahi Super Dry聯乘PAC-MAN　一買一掃玩AR食鬼遊戲贏大獎

日本啤酒品牌Asahi Super Dry聯乘經典街機遊戲PAC-MAN，將口感清爽的Asahi Super Dry和低糖的Dry Crystal變身成為AR食鬼迷宮遊戲。在暢飲同時可以暢玩PAC-MAN AR遊戲，贏取限量聯乘禮品！

▲ LEGO Icons PAC-MAN Arcade

Asahi Dry Crystal低糖以及3.5%酒精濃度，保留了經典的Super Dry超爽味道，推出短時間內已被日經娛樂月刊選為2024年預測30個最受歡迎的產品之一，並榮獲日本食品報第42屆美食大賞優秀熱門獎，及被日經娛樂月刊選為2024年上半年熱門酒類獎得主。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「DRY CRYSTAL × PAC-MAN暢飲．暢玩新賞法」活動由即至8 月 31 日（星期六23:59）進行，僅限年滿18 歲者參加。在指定零售商店購買Asahi Super Dry產品後，只需用智能電話相機掃描罐身即可玩 PAC-MAN 遊戲,透過手機螢幕上十字鍵的上、下、左、右，即可控制食鬼移動，參與遊戲更有兩種獲獎方法：透過積分排名或幸運抽獎獲得豐富獎品。

最新影片推介

獎品包括LEGO Icons PAC-MAN Arcade、PAC-MAN 布袋、PAC-MAN 杯墊等，參加遊戲次數越多，中獎機會越多！近900份獎品等你抽！（每日最多可獲3次抽獎機會）記得註冊後follow Asahi Super Dry Facebook及Instagram，分享遊戲及保留購買收據，即有機會贏獎品！遊戲成績排行榜更會顯示其他香港玩家成績及排名，讓你與家人朋友可以互相battle，增添投入感！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】