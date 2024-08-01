巴黎奧運｜全城慶祝何詩蓓再添銅牌　香港街市全線送半磅炸魚蛋

▲ 為慶祝何詩蓓為港隊再創佳績，香港街市繼前日（30日）全線推出雙重優惠後，今天宣佈退出快閃優惠！（港協暨奧委會圖片）

【巴黎奧運/奧運銅牌/香港運動員/香港女飛魚/何詩蓓】巴黎奧運100米自由泳決賽今日（１日）凌晨舉行，「香港女飛魚」何詩蓓游出52秒33奪得銅牌，是她今屆奧運第二面獎牌，亦成為奪得最多奧運獎牌的香港運動員。為慶祝何詩蓓為港隊再創佳績，香港街市繼前日（30日）全線推出雙重優惠後，今天宣佈推出快閃優惠，即日（8月1日）於全線魚肉太太消費滿$60即送細炸魚蛋半磅，繼續齊齊「加餸」慶祝！

▲ 即日（8月1日）於全線魚肉太太消費滿$60即送細炸魚蛋半磅！（圖片來源：有關機構提供）

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由即日起至8月11日期間，香港街市將於旗下指定街市包括青衣市場、頌富市場和寶林市場直播或轉播奧運盛況及焦點賽事，而香港街市青衣市場內更設置了310寸的巨型電視，與全民一同消暑睇直播，為港隊打氣！而於2024年8月5日至8月11日期間，香港街市電子會員只要即日消費滿$100，即可免費換領西瓜珍寶珠一支或菠蘿波板糖一支，冰凍的巨型水果珍寶珠十分消暑！每日限量20份，數量有限，換完即止。

此外，香港街市更準備了8百萬積分和精美限量奧運打氣福袋供市民換領！香港街市電子會員亦能參與手機APP限定活動，包括以1分積分搶禮品及在「答即賞焦點賽事冠軍競猜」中贏取獎品！

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