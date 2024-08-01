巴黎奧運｜17歲張心悅女拔休學每朝5點練水　1原因鍾情背泳盼與何詩蓓並肩

▲ 17歲的「小女飛魚」張心悅成巴黎奧運港隊最年輕代表，將出戰共強項女子200公尺背泳預賽。

【巴黎奧運/奧運/游泳/張心悅/何詩蓓/女拔/背泳/女飛魚】香港女飛魚何詩蓓於巴黎奧運摘下第2面銅牌。今日（1日）則輪到香港泳壇新星張心悅（Cindy）參加女子200米背泳預賽。現年17歲的「小女飛魚」張心悅是史上達到奧運A標的最年輕香港泳將，16歲已獲得奧運入場劵，同時是香港100米及200米背泳青年紀錄保持者。張心悅現就讀拔萃女書院，但去年為備戰亞運開始休學。

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巴黎奧運｜張心悅以何詩蓓為榜樣

首戰奧運的張心悅，強項為200米背泳，以「A標」直入巴黎奧運出戰200米背泳項目。她先於巴黎奧運出戰女子100米背泳分組預賽，以1分03秒45秒、第五名完成賽事，雖然無緣晉級，卻為下一輪賽事女子200米背泳分組預賽熱身，相信不少港人會為她打氣鼓勵。

▲ 張心悅再出戰強項女子200米背泳預賽。（港協暨奧委會圖片）

張心悅去年取得奧運200米背泳資格後，惟一直未有突破，加上今屆首次出戰奧運，飽受不少精神壓力，她坦言有向師姐何詩蓓取經。她接受《有線新聞》訪問時坦言會盡力做到最好，認為參加奧運般雲集各地精英的大型比賽，感受氣氛為主。希望自己能保持以往心態，全力以赴，「每一個池都游得最好」，不要給自己太大壓力。

她自言以何詩蓓為榜樣，期待可以在奧運場上與何詩蓓並肩作戰。對於奧運期望，當時她指希望可在單人項目200背泳可以入到決賽，「希望可以再快多少少，目標係2分07、08秒」。

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巴黎奧運｜張心悅5時起床開始練水

現年17歲的「小飛魚」張心悅就讀拔萃女書院，前年5月正式加入港隊，去年初她為備戰亞運而開始休學。她雖然擁有游泳天賦，同時靠不斷練習才有機會脫穎而出，故不惜清晨5時起床開始練水，就算犧牲了校園生活，亦無悔全情投入自己深愛的運動當中。

張心悅認為，與讀書相比，游泳比較有前途，比較到對游泳的熱愛和實力，她覺得自己可以游出好成績，於是投放更多精力和時間。

希望在游泳上投放更多精力和時間，看看可以游得多遠。之後都可以讀書，但游泳這幾年（對我）很重要。

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巴黎奧運︱張心悅7歲半學游水

張心悅從7歲半開始參加泳班學游水，她自言自幼「細膽」，覺得陸上運動太過危險，學習游水後，卻對背泳情有獨鍾，起初只是喜歡「浮在水面，躺着游很舒服」，其後成為專注練習的主力項目，一游便游了10年。

她指游出「A標」是8星期「辛苦到喊」的地獄式訓練，對於達成A標感難以置信。她指之前一直以奧運A標為目標，稱一直都夢想參加奧運，但「未想過那麼快」。

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巴黎奧運︱張心悅：游泳是陪伴我的好朋友

在張心悅的心目中，游泳不止是運動而已，「游泳是一個由我7歲開始便陪伴我的好朋友，和我經歷人生許多很辛苦的時間，亦都在泳池帶給我許多歡樂。」與其他同齡女孩一樣，張心悅也會追韓星，她指在偶像身上找到啟發，

他們帶出的訊息是要愛自己，比賽游得好或者不好，都要記得珍惜自己，要愛自己。

▲ 17歲的「小女飛魚」張心悅成巴黎奧運港隊最年輕代表。（IG：@89c1ndy）

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