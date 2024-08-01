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巴黎奧運︱日本男排睽違16年贏奧運入場券　分組賽3:1勝阿根廷致敬胃癌離世隊友

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

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史上最熱血日本男排睽違16年贏奧運入場券　致敬癌逝隊友：我們做到了

【巴黎奧運／排球／日本男排／熱血／正能量／胃癌／癌症／藤井直伸】好熱血！日本男子排球隊近日在巴黎奧運展開分組賽，擁有被稱為「黃金世代」的陣容，由號稱「亞洲男子排球選手第一人」的隊長石川祐希領軍，再包括主力成員高橋藍、西田有志、関田誠大等人組成，在周三（31日）剛結束的分組賽中，以3:1戰勝阿根廷，目前分組賽成績共取得1勝1敗。日本男排隊實力迎來近20年高峰，除了暌違16年首次憑藉實力，獲得奧運入場券，隊伍還帶著因胃癌離世的隊友藤井直伸的奧運願望上陣，以取勝的喜悅向他致敬。

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Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

日本男排暌違16年贏奧運入場券 被喻現實版《排球少年》

日本人氣動漫《排球少年》講述一群年輕排球選手在追尋排球運動的夢想中，克服困難並從逆境中尋找到力量，展現團隊合作與奮鬥精神的故事。而日本男子排球隊在現實中的經歷，與動漫情節相映照。2023年10月7日，日本男排在FIVB世界盃男子排球賽中擊敗斯洛文尼亞隊，獲得參加巴黎奧運資格。撇除東京奧運日本隊以主辦國的身份出賽，這是他們自2008年北京奧運以來，首次憑藉實力獲得奧運入場券，引來全場歡呼落淚。

在合照環節，隊員們拿著已故前代表舉球員藤井直伸的「3」號球衣；主力球員高橋藍呼喊著向藤井直伸致敬：

藤井さん！我們做到了喔！你看到了嗎？

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「日本最佳二傳手」胃癌離世無緣奧運夢

出生於1992年的藤井直伸（Naonobu Fujii）被譽為「日本最佳二傳手」，大學畢業後進入日本V1聯賽隊伍Toray Arrows效力。作為舉球員的他，場上表現亮眼，2017年起入選日本男排代表隊，參加亞洲男子錦標賽連續三屆奪得金、銀、銅各一；在東京奧運更憑藉招牌快攻，攜手隊友讓日本男排時隔29年再度殺入8強，足以印證他在日本排球球壇上，舉足輕重的地位。

藤井直伸原本夢想能參加巴黎奧運，卻在東京奧運後的4個月迎來噩耗。他在2022年2月發文透露，自己在2021年年底感覺眼睛不舒服，甚至看不清排球的情況長期持續；最終入院進行全身檢查，證實罹患第4期胃癌，眼睛的症狀是因癌細胞已轉移到腦部所引起。他在日記中記錄：

（2021年12月18日）眼睛很疲累，是體育館的問題？還是看電話看得太多？

雖然患癌，但藤井仍頻頻鼓勵隊友爭取好成績。即使後期頭髮全脫，藤井仍繼續聊著排球的話題。隊友高橋健太郎表示，藤井即使是與病魔搏鬥期間，仍一直看排球比賽影片，讓他不禁有「藤井真的生病了嗎？」的想法。而藤井則坦言，雖然對自己患癌感到驚訝、焦慮及害怕，但在家人及隊友的支持下，他仍會懷著堅強意志向前看，希望戰勝病魔。

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2022年12月29日，身體虛弱的藤井未能起床，躺在床上被送到體育館，隊友們都在那裡等待著他。妻子美彌對此稱，有很多人想跟藤井見面，為他打氣，反映藤井真的備受愛戴。而藤井最後一次到體育館練習傳球，是在2023年1月10日；同年3月10日，藤井在新婚僅5個月的妻子身邊安詳離世。日本排球協會12日發出公告，證實藤井直伸因胃癌末期辭世，終年僅31歲。

同伴代為圓夢 以勝仗致敬

2021年4月起擔任日本男排隊長的石川祐希，回憶藤井對球隊的貢獻，指東京奧運是他以隊長身份參加的第一項大賽，得到藤井很多的幫助：

他能令大家保持正面、積極的態度，即使處於很艱難的時候，他總會鼓勵著我和其他選手，令大家堅強起來。

隊友西田有志回憶，患病時的藤井對他説過最難忘的一句話是「我一定會再傳球給你。」讓他深切體會到藤井比任何人都更熱愛排球。

如今，日本男排變得更加强大，隊友們透過贏得比賽，向藤井致敬。他們認為，雖然藤井已離開人世，但他的精神還沒有離開球場，仍與大家一同奮鬥。

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同場加映：胃癌的常見症狀

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，初期胃癌病徴並不明顯，但常見的胃癌症狀有：

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同場加映：胃癌常見治療方法

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