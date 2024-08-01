  • 32°C
香港時間 : 202481日 (四) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜「乒乓嫲嫲」獲網民激讚　倪夏蓮：不要覺得老了就不行

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

倪夏蓮獲網民激讚！

【倪夏蓮／孫穎莎／巴黎奧運／乒乓球／女單／／世一／婆孫戰】61歲盧森堡華裔乒乓球手倪夏蓮跟23歲的中國球手孫穎莎的「嫲孫大戰」，日前引來網民熱議，雖然最終倪夏蓮落敗要32強止步，不過她享受整個「快樂乒乓」過程，笑住輸這種正向心態，得到不少觀眾大讚「無得頂」。

巴黎奧運｜倪夏蓮：別覺得老了就不行

賽後倪夏蓮表示年齡只是數字，能夠跟孫穎莎對打，可說是其中一個夢想，如今夢想已達成。倪夏蓮更爆出金句鼓舞大眾：「年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，我們要做自己喜歡的事情。」

永不言休的倪夏蓮說：「成績不重要，重要的是享受比賽。只要打得開心，我就沒有理由停下來。乒乓球給了我一副好身體，接下來就要用這個好身體一直打下去。我現在最希望好好探索一件事——從高水平競技角度來看，人類能在乒乓桌邊打到幾歲。」

乒乓嫲嫲｜倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女

點擊圖片放大
+6
+5

巴黎奧運｜後浪推前浪被迫退役

操得一口蘇浙口音國語的倪夏蓮自細已喜愛打乒乓球，三年級的她已打遍全校無敵手，之後加入江灣少體校，開展職業運動員生涯。

1979年，她加入中國乒乓球隊，1983年，20歲的倪夏蓮參加「第37屆世乒賽」，拿下混雙冠軍女雙亞軍佳績。

27歲時，因為一眾年輕球員的湧現，倪夏蓮失去主力位置，從中國隊退役，而1988年的漢城奧運會，乒乓球首次成為奧運項目，可惜倪夏蓮無緣參加！

（取自instagram）

巴黎奧運｜改變國籍出戰奧運

1989年，倪夏蓮決定出國發展兼嫁到盧森堡，起初幾年她於歐洲打響名堂，成為盧森堡國寶，不過她拒絕代表盧森堡參加1996年亞特蘭大夏季奧運會，只因她不想並非為祖國而戰。她當時曾說：「那時，我想成為一名教練，我認為我的職業生涯結束了。」

在盧森堡國家隊多次誠邀下，倪夏蓮改變國籍出戰，當時她取得8面歐洲盃獎牌，由2000年悉尼奧運起一直打到巴黎，成為6朝的奧運元老。

倪夏蓮的奧運資格是靠努力爭回來，2019年歐洲運動會，她拿到了女單第三名，以種子選手資格取取得東京奧運門票，正如她所言「年齡並非問題」。

巴黎奧運｜61歲倪夏蓮直落4局落敗「嫲孫戰」　全程笑住打比賽：「我已經圓夢了！」

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照
14:05 2024/07/31
巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
16:59 2024/07/31
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
巴黎奧運｜謝影雪負傷上陣奮戰到底　哽咽感謝鄧俊文一直堅持
今日 11:07
巴黎奧運｜謝影雪負傷上陣奮戰到底　哽咽感謝鄧俊文一直堅持
巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高　平時喜歡追星捧乃木坂46
22:32 2024/07/31
巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高　平時喜歡追星捧乃木坂46

你可能感興趣

巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照
14:05 2024/07/31
巴黎奧運丨何詩蓓曾譜泳界戀曲前度同屬混血兒　Siobhan重情未有刪昔日合照
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
16:59 2024/07/31
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
娛樂人物職業 運動員 奧運會 網絡熱話 乒乓球 綜藝節目 盧森堡 運動 巴黎

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生