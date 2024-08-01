巴黎奧運｜「乒乓嫲嫲」獲網民激讚　倪夏蓮：不要覺得老了就不行

▲ 倪夏蓮獲網民激讚！

【倪夏蓮／孫穎莎／巴黎奧運／乒乓球／女單／／世一／婆孫戰】61歲盧森堡華裔乒乓球手倪夏蓮跟23歲的中國球手孫穎莎的「嫲孫大戰」，日前引來網民熱議，雖然最終倪夏蓮落敗要32強止步，不過她享受整個「快樂乒乓」過程，笑住輸這種正向心態，得到不少觀眾大讚「無得頂」。

巴黎奧運｜倪夏蓮：別覺得老了就不行

賽後倪夏蓮表示年齡只是數字，能夠跟孫穎莎對打，可說是其中一個夢想，如今夢想已達成。倪夏蓮更爆出金句鼓舞大眾：「年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，我們要做自己喜歡的事情。」

永不言休的倪夏蓮說：「成績不重要，重要的是享受比賽。只要打得開心，我就沒有理由停下來。乒乓球給了我一副好身體，接下來就要用這個好身體一直打下去。我現在最希望好好探索一件事——從高水平競技角度來看，人類能在乒乓桌邊打到幾歲。」

乒乓嫲嫲｜倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎 曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

巴黎奧運｜後浪推前浪被迫退役

操得一口蘇浙口音國語的倪夏蓮自細已喜愛打乒乓球，三年級的她已打遍全校無敵手，之後加入江灣少體校，開展職業運動員生涯。

1979年，她加入中國乒乓球隊，1983年，20歲的倪夏蓮參加「第37屆世乒賽」，拿下混雙冠軍女雙亞軍佳績。

27歲時，因為一眾年輕球員的湧現，倪夏蓮失去主力位置，從中國隊退役，而1988年的漢城奧運會，乒乓球首次成為奧運項目，可惜倪夏蓮無緣參加！

▲ （取自instagram）

巴黎奧運｜改變國籍出戰奧運

1989年，倪夏蓮決定出國發展兼嫁到盧森堡，起初幾年她於歐洲打響名堂，成為盧森堡國寶，不過她拒絕代表盧森堡參加1996年亞特蘭大夏季奧運會，只因她不想並非為祖國而戰。她當時曾說：「那時，我想成為一名教練，我認為我的職業生涯結束了。」

在盧森堡國家隊多次誠邀下，倪夏蓮改變國籍出戰，當時她取得8面歐洲盃獎牌，由2000年悉尼奧運起一直打到巴黎，成為6朝的奧運元老。

倪夏蓮的奧運資格是靠努力爭回來，2019年歐洲運動會，她拿到了女單第三名，以種子選手資格取取得東京奧運門票，正如她所言「年齡並非問題」。

巴黎奧運｜61歲倪夏蓮直落4局落敗「嫲孫戰」 全程笑住打比賽：「我已經圓夢了！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：麥秋成專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5