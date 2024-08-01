巴黎奧運｜葉韻怡由運動外行到體育節目主持　兼任禮儀師2年：不介意子女入殯儀業

▲ 由葉韻怡（Vivian）主持的港台王牌體育節目《港台體壇123》近日正式搬上電視直播。(彭大偉攝)

【巴黎奧運/體育主持/港隊/香港運動員】巴黎奧運正進行得如火如荼，香港電台的皇牌體育節目《港台體壇123》就於近日正式搬上電視直播。節目主持之一的葉韻怡（Vivian）就分享節目改革後的焦點和特色，更細訴多年來的電台工作與近年從事殯儀業的經歷和點滴。

港台幾年前實施一個名為「Radio On Tv」計劃，旨在優化節目並研究節目聽得又睇得的可行性。當年由《精靈一點》開始就實行電台電視同步放送。

近日，《港台體壇123》以電視節目形式播放，希望提供更多資訊性畫面予觀眾理解節目內容。而電視版的《港台體壇123》加入不少新元素，何靜江師傅將會在新環節《奧運動靜》與一位年輕女拍檔分享奧運歷史。對於迎來一位年輕人合作新環節，何師傅都認為是一個不錯且有趣的新嘗試。

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▲ 主持們在電台版《港台體壇123》播出的最後一日拍照留念。(彭大偉攝)

挑戰主持體育節目

作為《港台體壇123》主持的Vivian過往甚少接觸運動：「我從來都不是一個熱愛運動的人，中學時會跑下步，平時只是希望自己身體健康，才會於閒時有些少郁動。」

2021年，時任港台顧問何重恩認為Vivian是電台節目主持的不二之選，因此誠邀她加入《港台體壇123》，Vivian第一個反應：「唔係呀？我都唔係體育人！」但何重恩安慰她說：「我只需要一個有技巧的主持，懂得帶領嘉賓進入話題。」

Vivian最終被說服並膽粗粗擔起主持《港台體壇123》的重任，而且一做就是三年。她形容主持《港台體壇123》有趣好玩：「透過不同嘉賓在節目中的分享都令我的眼界大開，始終不是自己以往接觸過的領域。」

不怕嘗試新事物

由於Vivian對體育的了解並不深入，她接下《港台體壇123》主持的重任後都做足準備工夫：「以往睇本地、國際和娛樂新聞比較多，但主持這個節目後，開手機第一時間就係睇體育新聞，留意當時和日後有甚麼運動賽事進行，運動員最新的排名等資訊都要有基本了解。」

雖然Vivian需要為節目而接觸大量有關運動的資訊，但她並未因此而感到吃力：「我自己不是一個害怕嘗試新事物的人，即使因為新嘗試而需要增加工作量，我亦都覺得好玩，不吃力！」

▲ Vivian在節目中受到慫恿和挑戰下，參與她人生中首次三項鐵人比賽。(受訪者提供)

初嘗三項鐵人

主持《港台體壇123》的過程間，亦令到Vivian親身投入參與不同的運動項目，三項鐵人就是其中一項。去年年尾，Vivian的節目拍檔鄭詠舜有玩三碩鐵人的習慣，並在節目中請來香港三項鐵人總會會長接受訪問。

當時，香港三項鐵人總會正打算推廣三項鐵人，因此舉辦了一個任何人都可以報名參賽的賽事，Vivian在當日的訪問過程中，受到鄭詠舜和會長周俏南的慫恿下，最終硬著頭皮參與她人生中首次三項鐵人比賽。雖然Vivian的隊伍成績平平，但她非常感恩並說道：「不要輕看自己，嘗試好重要，整個過程都好開心。」

與囚友交心

24年前，Vivian因收到一堆沒有郵票只有郵戳來自監房的信，自此她就主持起電台節目《萬千寵愛》，至今未曾間斷，甚至連她自己都不敢相信：「原來這個節目已經做了24年，真是一個好特別的緣份。」

多年來，她到訪多個監獄接觸並關心不同的囚友和他們的家屬。不知不覺間，Vivian與部分囚友發展出深厚的友誼：「部分囚友甚至曾經幫我整車、裝修、油牆等。」

▲ Vivian申請社創基金，為更生人士提供生死教育計劃。(受訪者提供)

Vivian又憶述：「當年一個終身監禁的囚友假釋出獄後，以獄中所學到的技能，與朋友開設工程公司，剛好當時我媽媽屋企需要裝修，我就邀請他們為我媽媽做這項工程。」她績指：「我感謝我媽媽，她好支持我給予囚友們自力更新的機會。」又形容媽媽是真正身體力行地支持並接納囚友。

現時，Vivian仍有跟相熟的囚友們保持聯絡，她更申請社創基金，為更生人士提供生死教育計劃。早兩年，她涉足禮儀師的工作後，不少囚友及其家屬都向她分享自己或家人在囚期間面對死亡時刻的無奈與無助。

她認為：「這種情況或會影響囚友更生的過程及與家人之間的關係。」有見及此，Vivian決定成立社企幫助他們嘗試深入了解生與死，梳理自己的情緒，避免自責和內疚，反思並學會面對死亡與釋懷。

▲ Vivian的兒子閒時亦會隨她親身體驗殯儀工作。(受訪者提供)

節目結下殯儀緣

Vivian以往曾為港台電視節目《死神九問》擔任旁白，過程中令她深感殯儀業能夠幫到人，因此她開始對殯儀業產生興趣，但當時她認為緣份未到，未有刻意尋找入行的機會。

兩年前，Vivian於電台節目中訪問殯儀行業一位師傅的徒弟，透過訪問，她認為師傅及其徒弟對殯儀業都好有心。節目過後，Vivian就透過這位徒弟認識了其師傅，並相約師傅到殯儀館見面詳談。

Vivian形容自己一向是怕鬼、怕黑、怕血又怕死的人：「以前夜晚我一定要開燈，唔開燈我唔會打開雙眼。」但她不知為何就是對殯儀業充滿興趣並希望嘗試涉足。因此，她跟師傅詳談幾小時後就直接拜師。幾日後，她就有機會接觸遺體並為遺體化妝。經過一輪「實習」後，Vivian不單喜歡上這份工作，並直言會繼續做下去。

▲ 兩年前，Vivian於電台節目中深入認識殯儀行業，及後更入行成為禮儀師。(受訪者提供)

對於自己中途加入殯儀行業，Vivian都得到家人的支持：「媽媽向來都好支持我的決定，而且她都認為我好適合做殯儀。」

而Vivian的兒子更要求跟Vivian體驗殯儀工作：「兒子首次體驗殯儀工作時，就已經幫一位96歲過身的伯伯剃鬚和化妝。」她認為子女經過這些體驗，對人生確有不一樣的體會和感受。

Vivian既要主持節目，又要兼顧殯儀工作和照顧子女應該會感到壓力，但她在訪問中則鬆容表示：「子女都長大了，他們閒時都會幫我做殯儀的文書工作，又會想將我主持的節目世襲予他們，又經常跟我接觸更生人士。」

她認為子女畢業後從事甚麼行業不重要，最緊要過程中會有得著和體會。

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