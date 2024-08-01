奧運時間表‧不斷更新｜張心悅何甄陶再登場　貝俊龍帆船激光級賽事亮相

▲ （世界帆船聯合會圖片）

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巴黎奧運周四（8月1日）賽事，港隊繼續有多個運動員上陣。

張心悅何甄陶再登場

首次出戰奧運的張心悅為史上達到奧運A標的最年輕香港泳將，周一於女子100米背泳分組預賽，以1分03秒45秒、第五名完成賽事，無緣晉級；周四下午5時再戰女子200米背泳分組預賽。

男子組方面，港隊男飛魚何甄陶亦再登場，周四下午5時42分出戰男子50米自由泳預賽。

鄭清然總成績暫排第9

滑浪風帆方面，港隊代表「大頭妹」馬君正在女子iQFOiL第8至11輪比賽，名次為第7、第21、第17和第14，11輪賽事扣除最差兩場成績，總分96分，排名第12，周四晚上6時23分出戰滑浪風帆iQFOiL女子組賽事。男子組方面，港隊代表鄭清然第7場以首名衝線，餘下3場比賽分別以第10、第7及第5名完成，經過十場比賽後，總成績暫排第9，周四晚上6時03分出戰滑浪風帆iQFOiL男子組賽事。

帆船項目方面，港將貝俊龍周四晚上6時15分會在男子帆船激光級比賽亮相。



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