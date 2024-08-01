  • 31°C
香港時間 : 202481日 (四) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

召集Chiikawa粉絲！繼早前於名古屋開設Chiikawa拉麵主題店後，新主題店即將進駐東京澀谷Parco，多款全新特色餐牌及周邊亦會登場，愛Chiikawa的你絕對不能錯過！

今次的東京分店同樣採取預約制，若想親身去主題店打卡，記得事前於Live Pocket-Ticket網站Book定！開放日期為８月23日至明年5月6日，開業至9月30日更特設限定餐單，除了一貫的迷你、以大盛豚骨拉麵，更會有飛鼠主題的中華冷麵，超可愛！

因應不同拉麵份量，各自有不同角色代表，嗌可樂、橙汁飲，樽身上面都有角色圖案！凡點拉麵或飲品，均可隨機獲得角色卡一張。

食完拉麵打完卡，當然少不了入手限定周邊。拉麵碗、啤酒杯、毛巾、T-Shirt通通都有，全都印上Chiikawa辛勤在拉麵店工作的模樣，得意又搞笑。

點擊圖片放大
+7
+6

「ちいかわ拉麵 豚」

地點：澀谷PARCO 百貨 地下1樓

營業時間：8月23日至2025年5月6日，11am至10pm

網站：請按此

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

日本旅遊｜東京人氣手信店聯乘星之卡比推限定禮盒　必試士多啤梨朱古力迷你夾心漢堡
13:18 2024/07/22
日本旅遊｜東京人氣手信店聯乘星之卡比推限定禮盒　必試士多啤梨朱古力迷你夾心漢堡
好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈
13:23 2024/07/22
好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈
台灣旅遊｜熱氣球嘉年華巨型Hello Kitty必打卡　光雕音樂煙火騷集500無人機表演
13:39 2024/07/16
台灣旅遊｜熱氣球嘉年華巨型Hello Kitty必打卡　光雕音樂煙火騷集500無人機表演

你可能感興趣

日本旅遊｜東京人氣手信店聯乘星之卡比推限定禮盒　必試士多啤梨朱古力迷你夾心漢堡
13:18 2024/07/22
日本旅遊｜東京人氣手信店聯乘星之卡比推限定禮盒　必試士多啤梨朱古力迷你夾心漢堡
好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈
13:23 2024/07/22
好去處｜朗豪坊3層迪士尼夏日限定店 入手唐老鴨水晶麻將+自製Y2K風Disney珠鏈
台灣旅遊｜熱氣球嘉年華巨型Hello Kitty必打卡　光雕音樂煙火騷集500無人機表演
13:39 2024/07/16
台灣旅遊｜熱氣球嘉年華巨型Hello Kitty必打卡　光雕音樂煙火騷集500無人機表演
旅遊資訊 卡通動漫 東京 日式料理 拉麵 卡通精品 玩樂 著數優惠 消費種類

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生