日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕　限定特色Menu及必買新周邊

召集Chiikawa粉絲！繼早前於名古屋開設Chiikawa拉麵主題店後，新主題店即將進駐東京澀谷Parco，多款全新特色餐牌及周邊亦會登場，愛Chiikawa的你絕對不能錯過！

今次的東京分店同樣採取預約制，若想親身去主題店打卡，記得事前於Live Pocket-Ticket網站Book定！開放日期為８月23日至明年5月6日，開業至9月30日更特設限定餐單，除了一貫的迷你、以大盛豚骨拉麵，更會有飛鼠主題的中華冷麵，超可愛！

因應不同拉麵份量，各自有不同角色代表，嗌可樂、橙汁飲，樽身上面都有角色圖案！凡點拉麵或飲品，均可隨機獲得角色卡一張。

食完拉麵打完卡，當然少不了入手限定周邊。拉麵碗、啤酒杯、毛巾、T-Shirt通通都有，全都印上Chiikawa辛勤在拉麵店工作的模樣，得意又搞笑。

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「ちいかわ拉麵 豚」

地點：澀谷PARCO 百貨 地下1樓

營業時間：8月23日至2025年5月6日，11am至10pm

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