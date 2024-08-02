巴黎奧運｜疑塞納河水質污染肇禍？　加拿大選手鐵人三項賽後終點線狂嘔逾10次  

▲ 加拿大選手在鐵人三項賽後，於終點線狂嘔逾10次。

【塞納河／水質／污染／鐵人三項／游泳／嘔吐／大腸桿菌】早前巴黎塞納河因水質問題，曾導致三鐵賽事押後舉辦，相關賽事終在周三（7月31日）舉行，惟29歲加拿大男子選手Tyler Mislawchuk完成賽事後，於終點線狂嘔逾10次，令水質問題再度引起外界質疑。

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綜合外媒及《加拿大奧林匹克委員會》報道，巴黎奧運男子三鐵賽事今屆共有55位選手參賽，原定於周二（7月30日）下午舉行的男子組賽事，因塞納河水質問題及天氣問題，宣布延期一天，改為周三（7月31日）才正式舉行。

賽後狂嘔逾10次

29歲加拿大選手Tyler Mislawchuk參賽時，於河中水質較差區域游泳1.5公里，加上自由車40公里、路跑10公里後以第9名成績衝線後，於終點線難忍不適、當眾狂嘔，令不少人都認為與塞納河水質污染有莫大關係。Tyler Mislawchuk事後接受媒體訪問時透露，自己賽後「至少吐了10次」，但仍強調自己已全力以赴，因此對成績感到滿意、並不感到後悔：

不是每個人的運動競賽都有快樂結局，人們有時會忘記，我們不可能都贏。

Tyler Mislawchuk表示，自己過去3年曾經歷跟腱撕裂、腦震盪、撞車事故等問題，坦言自己能「健康地走到奧運的起跑線，並全力以赴，已為自己的努力感到自豪。」

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賽前曾斥巨資改善水質

據悉，塞納河水質污染一向極嚴重，由於大腸桿菌等細菌含量長期超標，近百年來一直禁止游泳以免感染疾病。直到巴黎奧運將近，法國政府投入逾14 億歐元（約118億港元），巴黎市長Anne Hidalgo為證明塞納河水質適合舉辦比賽，並曾親自下水游泳，惟巴黎奧運關鑼後塞納河便因水質問題，導致賽事押後，引發大眾質疑。

大腸桿菌超標5倍

根據「塞納河水質公報」於上月21日公佈的檢測結果顯示，由6月10日至16日，塞納河4段位置的大腸桿菌含量幾乎每天都高於建議限值；其中採於貝爾西（Bercy）的樣本，有高達每100毫升逾5000個CFU的大腸桿菌、每100毫升逾400個CFU個腸球菌。據世界三項鐵人聯合會採歐盟標準要求，水中大腸桿菌須「不超過每100毫升1000個CFU」，方為安全；而塞納河大腸桿菌含量，則超出了作賽安全標準的5倍。

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巴黎大區區長Marc Guillaume當時表示，塞納河的樣本毫無疑問地「不符合今年在7月26日至8月11日期間，舉行夏季奧運會的標準。」；但他對奧運泳賽按計劃舉行，仍表示有信心。另外，國際奧委會官員杜比（Christophe Dubi）在本月早前，也表示有信心可在塞納河舉行泳賽。

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