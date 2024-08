巴黎奧運︱台灣拳后林郁婷比賽在即再陷「性別爭議」　JK羅琳發文砲轟國際奧委會回應事件

【巴黎奧運/奧運會/性別平等/性別議題/中華台北隊/林郁婷/阿爾及利亞/拳擊手/JK羅琳】2024巴黎奧運會其中一個核心理念是「性別平等」,首次實現了男女運動員人數比例1:1,而開幕禮也不斷宣傳「性別平等」的理念。《哈利波特》小說作者JK羅琳(J.K. Rowling)過往曾多次就性別議題發言而惹議,她日前在其X帳號上轉發外媒報道,質疑中華台北隊拳擊運動員林郁婷,以及阿爾及利亞拳擊運動員Imane Khelif的性別,隨即引起爭議。

JK羅琳質疑台灣選手性別引爭議

綜合外媒報道,JK羅琳於周二(30日)晚上在其X帳號上,轉發外媒《The Guardian》有關2名曾受性別爭議,但順利參加奧運的選手之報道,該2名選手分別為現年28歲的中華台北隊拳擊運動員林郁婷,以及阿爾及利亞拳擊運動員Imane Khelif。JK羅琳同時寫道,

What will it take to end this insanity? A female boxer left with life-altering injuries? A female boxer killed?

(有甚麼辦法才能結束這種瘋狂?等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害?還是等到有女拳擊手因此被殺?)