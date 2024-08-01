巴黎奧運︱台灣拳后林郁婷比賽在即再陷「性別爭議」　JK羅琳發文砲轟國際奧委會回應事件

【巴黎奧運／奧運會／性別平等／性別議題／中華台北隊／林郁婷／阿爾及利亞／拳擊手／JK羅琳】2024巴黎奧運會其中一個核心理念是「性別平等」，首次實現了男女運動員人數比例1：1，而開幕禮也不斷宣傳「性別平等」的理念。《哈利波特》小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）過往曾多次就性別議題發言而惹議，她日前在其X帳號上轉發外媒報道，質疑中華台北隊拳擊運動員林郁婷，以及阿爾及利亞拳擊運動員Imane Khelif的性別，隨即引起爭議。

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JK羅琳質疑台灣選手性別引爭議

綜合外媒報道，JK羅琳於周二（30日）晚上在其X帳號上，轉發外媒《The Guardian》有關2名曾受性別爭議，但順利參加奧運的選手之報道，該2名選手分別為現年28歲的中華台北隊拳擊運動員林郁婷，以及阿爾及利亞拳擊運動員Imane Khelif。JK羅琳同時寫道，

What will it take to end this insanity? A female boxer left with life-altering injuries? A female boxer killed?

（有甚麼辦法才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺？）

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帖文發布後隨即引起熱烈爭議，不少國內外網民都對JK羅琳是次失言感到失望，直斥她不應該發出如此言論；此外，有不少台灣網民留言矯正她，指出林郁婷的確是生理女性，而非她或報導所指有性別爭議的「女運動員」。

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《The Guardian》在報道中引述愛爾蘭前拳擊手Barry McGuigan的社交媒體帖文，帖文指出林郁婷和Imane Khelif曾於2023年世錦賽因性別爭議遭判失格，質疑國際奧委會（IOC）允許兩人參加巴黎奧運的原因。其後IOC針對質疑作出回應，指所有參加巴黎奧運拳擊比賽的運動員，都符合比賽資格和參賽規定，並順利通過所有有關性別、藥物的檢定；換言之，IOC為林郁婷和Imane Khelif釐清了性別爭議，認定二人均為生理女性，故能參加女子拳擊賽事。

針對今屆巴黎奧運，官方網站指出拳擊賽事並未有採納國際拳擊協會（IBA）以往的睾固酮濃度檢測，改以採用2020年東京奧運新設立的性別檢測為基準，而林郁婷和Imane Khelif均在新基準下通過檢測，故能代表各自的隊伍出賽。

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林郁婷將於8月2日出戰16強賽事

中華台北隊拳擊運動員林郁婷曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌，是今屆巴黎奧運女子57公斤級項目頭號種子，預計8月2日出賽。

據了解，林郁婷於2023年3月參加世界拳擊錦標賽時，由於未能通過賽前性別檢測而遭大會判決失格，失去女子57公斤級銅牌殊榮。台灣體育署競技組科長謝奇穎曾對此回應：

經過和所有的專家、學者、醫界討論過，林郁婷並沒有任何停賽裁定的情形，且選手在過去3年內10次運動禁藥檢測結果都沒有任何疑慮，而外界所關注的荷爾蒙（睾固酮）濃度部分，在這次返台後的檢測報告也都符合規定。

阿爾及利亞拳擊運動員Imane Khelif則曾於2022年拳擊世錦賽取得銀牌，她在2023年賽事中順利打入決賽，本應對戰中國隊拳擊手楊柳爭奪金牌，但於賽前同樣未通過性別檢測，而遭大會取消比賽資格。

據台媒分析，拳擊選手在賽前多個月就需要進行體重控制，故經常出現生理指數異常的情況，而女性選手也需因配合賽程而調整經期，其中包括服用荷爾蒙藥物，這類藥物會影響荷爾蒙濃度，從而影響賽前性別抽血檢測結果。

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提及到性別爭議，中國女子田徑運動員廖孟雪和童曾歡也曾因其中性化的外貌和聲線而備受爭議。中國女子田徑接力隊曾於橫濱參加2019年世界接力賽女子4X400米接力預賽，代表出賽包括楊會珍、廖孟雪、伏娜及童曾歡，而廖孟雪、童曾歡比較中性的外型就成為網民的焦點；及後於2021年全國奧運會中，二人再次成為網民焦點，而賽後訪問中二人的雄厚聲線，更令人質疑她們的真實性別。

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