紮職3丨黃宗澤張繼聰陳家樂鬥上位　鄭浩南陶大加盟爭做龍頭

▲ 《紮職3》

由黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂合演的電影《紮職3》內，片中權力鬥爭的核心正是全新加盟《紮職》系列的兩位大佬鄭浩南及陶大宇。

適逢幫會即將要選出新一屆龍頭，正冒起的二人勢均力敵，旗鼓相當，怎料鄭浩南的三個門生黃宗澤、張繼聰、陳家樂卻在龍頭決議前夕失職，將社團資金被人攔逃截劫，令龍頭之爭出現變數。

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▲ 《紮職3》

鄭浩南演Mark哥

「紥職三子」率先透露今次角色重新洗牌，性格與上年大不同。今集Bosco角色重情重義：「今次呢個角色好重兄弟情，同時亦係好尊重大佬Mark哥（鄭浩南）。佢表面看似威猛，但係對數字方面就好弱，係好有趣嘅角色。至於同周勵淇嘅感情線，可以話係從誤會中認識，開頭互相睇大家唔順眼，不過緣份令佢哋走埋一齊。」

而張繼聰的角色背付重擔，情緒最深沉：「呢個係充滿矛盾同內疚角色，一方面要兼顧兄弟情，另一方面為咗身患重病嘅親生妹妹，喺財政上面泥足深陷，引致做錯咗一啲決定。而家樂今集則一洗前年深謀遠慮個性，行事以情緒主導：「今次角色係一個衝動派，好多時係情緒行先，好多時都會做錯決定！呢份衝動嘅性格令到故事入面三兄弟會接受好多挑戰！」

▲ 《紮職3》

描寫權力鬥爭

導演吳家偉今次主打為電影注入更高戲劇性和張力，稱：「講述黑幫的電影在90年代曾經非常流行，是香港電影的一個重要題材。但隨著時間的推移已經逐漸淡化和消失。」

導演續指：「拍攝《紮職3》有這個機會給我去回憶和呈現這種曾經存在的電影類型，幫會通常牽涉到權力鬥爭、背叛、暴力和義氣等元素，這些都可以為電影創造非常強烈的戲劇性和張力，希望給觀眾帶來震撼和期待感。」

▲ 《紮職3》

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