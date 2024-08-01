巴黎奧運｜跳水王子戴利因兒子一句話復出奪銀　編劇老公感自豪：一切因為愛

▲ 英國跳水王子戴利有老公及兩個囝囝支持打氣，順利奪銀。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織】英國跳水王子戴利（Tom Daley）在東奧奪金後一度退役，專心發展織冷衫事業，但卻因為兒子一句話而復出，並在巴黎奧運贏得男子雙人10米跳台賽銀牌，其丈夫在場內單拖湊著兩子為戴利打氣，兩子則穿上印有爸爸頭像的衣服吶喊，場面溫馨！而當戴利站上頒獎台時，向看台的兒子及丈夫狂送飛吻，甜蜜非常！

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跳水王子戴利︱丈夫一拖二捧場

英國跳水王子戴利勇敢出櫃與編劇老公結婚，找來代母生兩子，一家四口相當溫馨。而戴利喜歡在池邊織冷衫，柔情似水的畫面俘虜不少女粉絲的心。

戴利在巴黎奧運出戰男子雙人10米高台跳水，並贏得銀牌。其奧斯卡編劇丈夫Dustin Lance Black就單拖湊著兩名兒子為戴利打氣。期間，6歲的大兒子Robbie穿上了印有戴利頭像的衣服，邊揮舞英國國旗，邊在觀眾席上吶喊。

巴黎奧運｜英國跳水王子戀上大20年編劇勇敢出櫃 戴利找代母生子組幸福四口家

跳水王子戴利︱第一次奪得銀牌

在戴利與搭檔Noah Williams完成跳水動作後，編劇丈夫抱着15個月大的細仔Phoenix激動落淚。他表示，

作為他的家人，我清楚Daley為了工作付出了多少努力和犧牲。這一切都是因為愛，我知道他是為了我們的兒子。他們能看到他跳水已經是一個特別的體驗，而且他剛剛贏得了他從未獲得的銀牌，我們真的非常自豪。

▲ 戴利一家四口受訪。（IG圖片）

跳水王子戴利︱在頒獎台瘋狂派心

隨後，戴利在頒獎台上，朝着2個兒子與丈夫的方向瘋狂給心心，並笑容滿面地向家人們送飛吻，但戴利在場邊開心接受英國廣播公司（BBC）的現場採訪時，問及4年後是否會再次參賽，戴利的細仔Phoenix卻突然在看台上向爸爸扔果汁杯，而戴利則笑着說，「Phoenix試圖通過向人們扔果汁杯來殺人。」記者開玩笑表示，Phoenix正藉此表達自己的意見，「他也想像哥哥一樣，在4年後看到爸爸跳水」。

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跳水王子戴利︱祖父母緊張看直播

戴利的祖父母雖然無法遠赴巴黎觀賽，但他們依舊在英國家中欣賞了轉播。戴利的祖母表示，

我看到小Robbie緊張地在看他爸爸的比賽，我希望他能記住爸爸跳水的樣子。儘管戴利比了這麼多次賽，我到現在看直播還是會緊張。我們全家人都為他感到驕傲。

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