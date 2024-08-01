盛事經濟｜本地御宅族成功洽談海賊王＋柯南香港展 策展人葉宜昌：好展覽有收費必要

▲ 《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》柯南展於7月初正式登陸尖沙咀incubase arena。(曾耀輝攝)

炎炎夏日，動漫氣氛正盛，一年一度的香港動漫電玩節早前在灣仔會展圓滿結束，而上月初名為《The MOVIE DETECTIVE CONAN THE MOVIE展～銀幕回顧錄～》亦登陸灣仔對岸的尖沙咀。策展人葉宜昌（Sion）分享今次《柯南展》的特色之處，以及多年動漫策展的經驗和點滴。

今次《柯南展》主要圍繞過去30年來《名偵探柯南》不同電影劇場版的故事，策展方特意挑選當中7部較受觀眾歡迎的作品，並將作品內一些重要且經典情景和場口還原，讓入場人士可沉浸式的互動再度重溫當中的內容。

葉宜昌的公司專注致力於向公眾提供浸沉式娛樂體驗，他們相信將來的展覽體驗方式不能只局限於簡單的肉眼觀賞或打卡影相。

▲ Sion希望大眾能夠明白高質素的展覽，需要有觀眾付費支持的必要，才可於日後帶來更多更精采的展覽作品。(曾耀輝攝)

望展覽帶參與感

Sion表示︰「希望未來將會策展的展覽會有更多參與感，這亦是公司的座右銘，藉此讓觀眾有置身其中的感覺。」他又形容浸沉式娛樂體驗是一種大趨勢︰「若然一個展覽讓觀眾缺乏參與感，未能讓觀眾離開一下現實世界，就會失去展覽希望帶出的目的和意義。

Sion形容自己是「毒男御宅族」，自小熱愛睇動畫，直言睇過的動漫作品數量相當驚人。「跟我洽談過的每一個日本動畫授權商所推出的動畫作品我都睇過！」

時至今日，Sion仍然保持着每個星期都睇漫畫、動畫的習慣，並從中發掘不同有潛質的作品。他認為這些動畫的幻想世界，對自己過去、現在和未來的經歷，都佔了一個頗為重要的地位。多年來Sion都被問及最喜歡哪一部動畫作品，他認為這問題難以回答，全因喜歡的作品實在太多。

▲ 策展方又於場內設置多個互動展區，沉浸體驗劇場版中的名場面。(曾耀輝攝)

傳承策展經驗

讀書時期的Sion是一個頑童，但他認為自己的人生經歷都帶有連貫性。自小喜歡動漫，所以喜歡發夢，不喜歡讀書，但學業成績未至於太差。中學畢業後，一向不喜歡事物一式化的Sion，頗為確定自己喜歡從事藝術創作的工作，因而涉足平面設計學科，其後連空間設計甚至乎電影的學科和工作，他都有所涉獵。

憑着多年來的藝術發展，Sion現時亦是香港知專學院擔任客席講師，負責指導同學們如何策劃籌辦展覽等。「除了藝術創作的工作之外，我希望將展覽文化和空間設計帶到教育層面，並將多年來的所知所學分享予下一代。」

作為Incubase Studio的創辦人，Sion在品牌塑造、實體和數碼娛樂、動畫和電影製作方面擁有超過20年經驗。他由一個設計師出身，過去一段時間他學習由設計去了解如何透過畫面，顏色等方法去解決問題。

他曾於不同設計公司為不同客戶解決各類型設計上的疑難雜症。Sion為客戶提供服務的同時，又花上幾年時間不斷深思。「如何利用創作去創造出自己的產品？」Sion最後將自己最喜歡的動漫元素放入產品當中，並決定以展覽形式作為產品帶到世界各地不同的地方，慢慢穩步發展。

▲ 展覽以柯南的作者青山剛昌的親筆簽名和手稿作開首。(曾耀輝攝)

人始終需要娛樂

Sion一直從事不同類型的品牌授權工作，市民行逛商場時見到並影相打卡的大型裝置和期間限定店，大部分皆出自他手。直至兩年前，香港正值疫情，Sion毅然於市道艱難時期開設Incubase Studio，他認為疫情正好讓他停下來思索未來的發展。

當時香港各方面都因疫情肆虐而陷入停頓狀態，但Sion在這段艱苦難熬的日子明白到︰「香港人對娛樂的需求好大，因為不管世界變成怎樣，人始終不能沒有娛樂。」

他認為娛樂是多樣性的︰「過去有演唱會、電影等，但我們希望提供一個能夠讓大眾一同參與並享受其中的娛樂性展覽。」

他同時是一位空間設計師，有感以商場模式作展覽存有空間限制，因此就萌生起成立Incubase Studio，嘗試以更大的場地，策劃更大型活動的念頭。他解釋︰「其實公司的概念源於incubation的base，亦即孕育的基地。透過以往跟不同商場和授權商建立起緊密的合作關係，希望有助公司孕育不同的展覽作品，成為不同城市集中動漫文化的基地。」

▲ 展覽場內設有多個柯南劇場版的場口打卡位，滿足一眾柯南迷。(曾耀輝攝)

好展覽有收費必要

Incubase Studio成立至今兩年，舉辦過各類型動漫作品展覽。而作為公司首個王牌項目，經典日漫《海賊王》的展覽就令Sion印象最深刻難忘。「《海賊王》展覽榮幸得到日本東映動畫信任，而且展覽在馬來西亞、印尼、泰國和南韓等多國進行了巡迴展出。」經此一役，令Sion的團隊相信一齣優秀的作品能夠得到廣泛的支持。他又指︰「這份信念為我們團隊提供了向前發展的動力！」

Sion在積極策展的同時又致力教育大眾。「若要參與並欣賞到高質素的展覽，有收費的必要。」他形容在日本、台灣等地盛行的收費展覽，對他們的公司而言是一個難關。「公司需要資金，如果展覽免費公開，展出的作品自然較少，吸引力不大。」他認為只要香港能夠培養出這種展覽文化並得到大眾的支持，就能夠為香港帶來更多精采的展覽。

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動漫有助促進經濟

近年政府大力提倡盛事經濟，經常籌劃展覽的Sion亦有其看法︰「盛事經濟對於香港作為集多元文化的城市非常重要，應要長久地發展。」

又慶幸政府願意從多個角度出發︰「以往的盛事只局限於大型演唱會、運動比賽等，但現時都開始都會考慮以不同動漫及兒童向的作品作為活動主題，或提供各種配套多主辦方，如正在舉行的《多啦A夢展》。」

因此他認為不能輕視動漫作品帶來的影響力。「除了我們公司受惠之餘，更有助帶動香港旅遊業的發展，促進香港經濟。」Sion亦透露未來公司將會推出更多展覽作品，應該會令一眾動漫迷為之瘋狂，希望大眾能夠密切留意。

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