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英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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VIVA樂意接受外界批評。

面對日韓女團的熱潮，在香港發展女團絕不容易，除唱跳了得，更要有「幸運之神」的眷顧，才能「突圍而出」令人認識。

由李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada仔）、馬思惠（Macy）與張鈊貽（ValC）組成的英皇新女團VIVA，四位各有風格，短短出道兩個多月已經推出第二首跳唱歌曲《DTR》，足見備受公司重視，即使曾有網民指「香港女團條路注定難行」，相信她們必定迎難而上！

Carina、Ada仔、Macy和ValC一起接受TOPick專訪細談成為女團的心路歷程，又表示不介意外界將她們與COLLAR比較，反而感謝觀眾的意見批評，令其進步，望最終能一步步蛻變為成功的女團。

VIVA新歌《DTR》定義愛情關係　主動出擊求愛盡顯型格霸氣魅力

新歌同樣以愛情為主題

今次的跳唱歌曲《DTR》與上一首的《Topic Killa》雖同以愛情為主題，Carina透露兩者對愛情的追求有所不同：「《Topic Killa》是說一位含蓄的女生 ，想追求一位木訥的男生；今次這首歌指女生在愛情上主動出擊，希望那位男生接收到她的訊息以及確立關係。」

而且，今次在舞蹈上難度更高，作為在團中的「跳舞擔當」的ValC指全這首歌的節奏較快，其中更有擺動臀部的動作，故對她們而言也很有挑戰性。

由李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada仔）、馬思惠（Macy）與張鈊貽（ValC）組成的女團英皇新女團VIVA，擁推出新歌《DTR》。（越玲瓏攝）

舞蹈更有難度

雖然舞步絕不容易，熱愛跳舞的ValC直言感到十分興奮，皆因她指這首歌有很多好玩的地方：「雖然一定會感到很累，一邊跳舞﹑一邊唱歌，特別是我要唱最後一句，很像一直要忍到最尾唱會有難度。但舞蹈上我是很開心，因為很榮幸邀得韓國那邊的排舞師參與，他們參加過很出名的比賽，所以今次能夠與他們一起合作 ，絕對是一個很難得的機會。 」

今次在韓國拍攝MV，她們均大讚韓國的拍攝團隊很貼心，不但會拿椅子給她們休息，當一停機更衝過來幫其保暖，令她們首次感受到那麼窩心的拍攝體驗。

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四人否認是進擊型的女生

正如她們所言，今次歌曲講述進擊的愛情，惟現實上四人均否認是進擊型的女生，Ada仔說：「我相對比較被動，雖然我在16型人格測試中測到是『E人 』，但我應該是『E人 』入面最『I』的人 ，所以《Topic Killa》會較像我真實個性。」

ValC指若遇到自己感興趣的人，不論男或女才會變得外向，惟從未試過主動出擊認識異性。

Carina自言由小到大也是讀女校，故很喜歡與女生相處：「我覺得自己幾有同性緣，反而見到男生就不會很主動說話  ，所以我在愛情方面也偏向被動，當有異性在場就會黐住女生朋友。」

Macy則自認觀察型的人，從不輕舉妄動：「不論是朋友還是異性，我初時與大家相處也是在旁默默觀察 ，不會主動與他們打招呼談天，主動的機率很少。」

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成女團後心態有不同？

現時她們出道兩個多月，互相扶持，成為彼此的支柱，喜與悲也甘願一起分擔，不過成為女團後與其預期總會有分別，心態上亦會有所調節。

Carina指自參加《全民造星IV》後，發現自己很想做女團，現終夢想成真：「這兩年用了不同方法想去組女團 ，亦用了很長時間籌備，其中經歷等待 ﹑期待，亦曾有放棄的心，但之後很快就重整心態，覺得放棄比堅持更加難，便一直走到現在。加入了VIVA後，我覺得與自己預期很相似，很喜歡與她們一起玩一起工作。」

Macy就以「獨生女」與有「姊妹」以作比喻成團的感受：「 本身自己一個Solo所有事也要自己完成，但現在有幾位拍檔，她們可幫我分擔和變成我的動力。」 

Ada仔直言未接受自己為一個女團的公眾人物，全因她們仍然很新，始終有部份的人還未認識她們，故心態上沒有太大分別，未覺得自己是一位藝人。

ValC則坦言在出道前很多焦慮 ，擔心自己仍有很多不足的地方，「不過很多人說你永遠不踏出第一步，是不知道自己是否準備好，所以現在能一邊做一邊練習，個心反而安心了。」

英皇新女團VIVA

樂意接受觀眾批評

成為藝人後一舉一動也會備受關注，加上在這行總要面對外界批評的聲音，首要必需練成強大的「心臟」面對。

Carina深明她們是新人，必定有不少進步空間，故樂意接受觀眾批評：「我們自己討論也不夠全面，不同人可以有不同的意見 ，加上我們現時就如『海綿』一樣 ，不論好與壞也會接收，只不過是慢慢消化，看看有甚麼需要調整。」

「我們不會將負評放上心，大家個心態很正面，反而覺得香港觀眾繼續給香港團體意見，這是十分難得的事。」 Carina說。

Ada仔補充說：「我們會一起看評論，有時亦會見到網民的意見與我們的想法很相似。」

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替對方有好成績開心 努力做好自己

近年香港也有不少女團冒起，不少網民更將她們與COLLAR作比較，對此四人大方表示替對方有現時成績感高興，令她們更要努力做好自己。

Carina說：「就如Lolly Talk早前兩周年，大家由《造星》認識，不論她們還是COLLAR，由甚麼也不是，直到有人討論和認識，望住大家真的揼石仔般，因為大家也是行緊這條路 ，所以更明白她們真的很不容易才能走到這個位置。」  

她續說：「她們始終出道了兩年， 很難說我們現在出道兩個月，就與她們比較 ，我們4個仍然發挖適合我們的東西，甚麼曲風也想嘗試，所以是開心的壓力，令我們更要努力。」

藝人背後辛酸自己知

四人各自參加過不同的選秀節目，惟沒有特別大的迴響，直至被公司睇中打造成女團，又被安排到韓國受訓兼有不少工作機會，可謂被選中的「幸運兒」。

雖然外界覺得她們順風順水，四人深明成為藝人有苦自己知，Carina說：「人很少會分享難過的事，大多時也是自己去消化和經歷。對我而言這兩年不是容易的事，心態調節也很重要，很多時內心的自己會與自己打架，又覺得時間不夠，因為女團都是青春的行業 ，所以要做得成功並非易事。」

她再舉例就如減肥也是長期要做的事，這也是其沒有想過：「以前會覺得自己夠瘦， 但加入了後發現原來並不是這樣。我們天生不是特別瘦的人，我與Macy也需要做運動Keep Fit，才能維持到可以上鏡的狀態 。」

英皇新女團VIVA

大家只看到風光一面

Macy也指外界很多時只看到藝人的風光一面，並不知道背後的辛酸，「正如Carina所言，大家不會將自己的辛苦說出來，大家只會見到這行很光鮮的一面，但其實背後要付出很大的努力。」

她續指：「做藝人亦很難展示自己最真實的一面，需要考慮很多東西，但觀眾偏偏就喜歡一個很真實的藝人，這個對我也是一個矛盾位。」

ValC直言向來自我要求甚高，給自己有一定的壓力：「現在每次表演都要做到最好，如果你上到台表現得不好，我會覺得自己對不起其他人的感覺。」

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以BLACK PINK為終極目標

雖然她們出道兩個多月，四人珍惜每個工作機會，用心落力做好每個表演，望大家見到她們認真去做這件事，並非「玩玩下」，她們均以韓國人氣女團BLACK PINK為目標，大讚對方各自有個人魅力，盼有一天也能成為香港出色的女團之一。

Makeup :
Cyrus Lee Makeup Team
Irene Hung
Davina Cheung

Hair :
Ritz Lam Jeremy Wong 
Kelvin Liu Taka Chung 
Hiro Chow @myos_hair 

Stylist：
Constance Lee
Peli Lam
@Constyle
Stylist assistant:
Kary Leung @Contyle

Venue：@No.5 Studio

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