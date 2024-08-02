逆齡關鍵丨美國研究揭最強「回春飲食法」　留意1物攝取量每少10克可逆齡2.4個月

【健康飲食／添加糖／抗衰老／抗氧化／抗炎／回春／逆齡】想留意青春，就要注意糖分攝取！美國有研究指「添加糖」（added sugar）與人體細胞衰老有關；相反，低糖飲食、不含防腐劑和低加工食物，則可為健康帶來許多好處。

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美國加州大學舊金山分校（UCSF）近日發表研究，指出添加糖與人體代謝健康惡化和早期疾病的相關性，可能比任何其他飲食因素都要大，每克「添加糖」均可能會加快人體細胞衰老速度。

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研究當中，共有342名平均年齡39歲的女性參與，人員通過她們的「唾液測試」，了解人體生物年齡（biological age）與實際年齡（calendar age）之間的差異。結果發現每天添加糖攝取量只要減少10克，一段時間之後，生物年齡時鐘逆轉程度相當於2.4個月。

研究人員又發現，整體而言，地中海飲食法與細胞年齡年輕的關聯最強，指因為這種飲食著重於新鮮蔬果、堅果、豆類及全穀物，脂肪的主要來源是橄欖油，而非奶油或人造奶油，攝取魚肉、海鮮為多，而且限制紅肉、加工食品、含糖甜品攝取。

地中海飲食（Mediterranean Diet）

地中海飲食是起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

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