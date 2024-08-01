張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果

▲ 意大利正式抗議張家朗奪金，國際裁判廖文希表示絕不可能推翻賽果。

【巴黎奧運／奧運／張家朗／張家朗奪金／劍擊／花劍／馬治／意大利】27歲「香港劍神」張家朗在巴黎奧運男子個人花劍項目成功衛冕，擊敗意大利選手馬治（Filippo Macchi）。不過，比賽末段出現三次爭議判決，賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，認為馬治被剝奪了應得的金牌。國際劍擊聯會裁判廖文希日前於電台節目表示，無論上訴結果如何，絕不可能推翻張家朗的金牌成績。

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張家朗奪金｜國際裁判：絕不可能推翻金牌

國際劍擊聯會裁判、前香港女子花劍選手廖文希日昨日（7月31日）在商台節目中表示，國際劍聯對裁判的選擇有嚴格規定，不可能有偏袒的情況。對於意大利指控裁判黃皓志來自中華台北，與香港屬「鄰近地區」，不應參加裁決，廖文希翻查國際劍聯的規則，當中只說明裁判與選手不能來自同一地區，沒有禁止「鄰近地區」的裁判參與。

廖文希強調，無論意大利上訴結果如何，都絕對不可能推翻張家朗的金牌成績，「上訴係唔可以上訴嗰一劍點判，只可上訴程序、安排，例如點解會安排兩位亞洲裁判」。即使假設現場判決有不完善之處，賽果亦不可推翻，「這是賽例寫得清清楚楚的」，因此意大利一方聲稱出現「不可接受的裁決」，這理由不會被接納。

廖文希本身認識裁判黃皓志，指對方是一位很資深的裁判，雖然今屆是第一次執法奧運賽事，但之前已在其他國際級劍擊賽事執法十多年，相信今次爭議令他承受一定壓力。廖文希表示，有透過文字訊息關心對方，獲簡單回覆「OK啦」。

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張家朗奪金｜馬治發文回應金牌被搶風波

馬治早前於IG撰文，指聽到外界針對裁判，以及「金牌被搶走」的評論，重申尊重裁判的決定。他表示，認識決賽的兩位裁判，不會將個人的失利歸咎於他人。他認為「被搶冠軍」及「裁判可惡」的言論都是可恥。

馬治指，自己距離「每個運動員的目標」只有一步之遙，但發生的事情都已經過去了，自己是一個永不滿足的人，才無法立即為獲得的獎牌感到高興，又指未來仍有重要的團體賽，會竭盡全力，超越自己。

▲ 馬治稱不會將失敗歸咎裁判。（馬治IG截圖）

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張家朗奪金｜張家朗IG發文回應爭議

張家朗香港時間深夜在IG發文感謝港人支持，稱仍未能相信自己是兩屆奧運冠軍，對於決賽的爭議，他亦首次回應，先肯定裁判的專業，「每個裁判係判法上都有少少唔同，劍擊世界就係我哋因應裁判嘅判法，去調整戰術」，又說「決賽我覺得係一場好漂亮嘅比賽，大家都盡全力去爭取勝利」。

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▲ 張家朗香港時間深夜在IG發文，再次感謝香港人捱夜支持。（港協暨奧委會圖片）

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