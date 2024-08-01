巴黎奧運｜謝影雪受外界言論影響曾打算退役　伍家謙稱網民慣未了解事件即作評論

▲ 伍家謙：「網民慣評論自己不了解的事情。」

【巴黎奧運/鄧謝配/謝影雪/鄧俊文/羽毛球/男女混合雙打/港隊/香港運動員】港隊羽毛球代表「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪於今日（8月1日）凌晨2時20分出戰奧運羽毛球混雙8強，與韓國混雙組合爭入4強，對手連取兩局，「鄧謝配」無緣晉級。

「鄧謝配」接受圍訪時，謝影雪提到看過有不少留言叫她退役，她也因此懷疑自己。為香港電台主持奧運節目的伍家謙在訪問直播後有感而發，稱網民慣於對不知道的事評論。

巴黎奧運｜謝影雪負傷上陣奮戰到底 哽咽感謝鄧俊文一直堅持

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巴黎奧運丨謝影雪承受網上評論壓力

謝影雪指看到網上見到很多留言「不如我退役啦，俾俊文夾個好啲」，她說：「我自己都懷疑自己，對自己冇信心，我亦都問過佢（鄧俊文），不如你搵過個好啲嘅拍檔，但係佢都堅持繼續夾返我、冇放棄到我，所以我好多戲佢。」

鄧俊文稱為拍檔受傷而感痛心，他說：「由傷咗到好返，到去打返一個高嘅水平，其實唔係一件容易嘅事。佢仲要係經歷過幾次受傷，我覺得呢樣嘢真係唔係個個人都做到。好多謝佢每一次都冇放棄，去做返Recovery。」

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巴黎奧運丨伍家謙一番話獲讚

為香港電台主持奧運節目的伍家謙在「鄧謝配」訪問後的一番話獲網民大讚，「睇完鄧謝訪問已經喊，聽埋你講呢段嘢想喊多次，港台呢次奧運真係做得好好。」

伍家謙在節目中說：「我哋可能太過習慣，喺一啲唔知嘅事情上面去做一啲評論，我又覺得如果喺唔知嘅事情裡面作一啲批評，打隻字好簡單，但其實好容易會為一啲人帶嚟一啲比你想像中更大嘅傷害，特別係對運動員。我哋話要支持運動員，但係支持同追逐成功，其實係兩樣嚟。」

他續說：「希望大家都真係支持運動員，好多謝佢哋為我哋帶嚟咁多好精彩嘅畫面。」

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