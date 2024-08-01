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猜猜我是誰｜警方拘捕至少15男2女　涉及多宗電話騙案

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警方展示相關證物。（曾秋文攝）

東九龍總區在本周展開兩個行動，針對「猜猜我是誰」和假冒官員騙案，拘捕至少15男2女。

東九龍總區重案組第3隊總督察蘇家輝表示，在7月30日展開代號「猛拳」行動，在秀茂坪拘捕一名正在向受害人收取騙款的騙徒，同時搜查涉案集團的巢穴，拘捕其餘骨幹成員。行動中拘捕4男1女(17至37歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，當中部分人有黑社會背景，相信該集團在7月份涉及6宗「猜猜我是誰」騙案，受害人介乎60至89歲，損失金額由5萬至26萬元不等，損失合共約50萬元。

此外，警方鎖定另一個詐騙集團，騙徒以隨機致電形式聯絡受害人，訛稱自己是內地執法人員，指受害人在內干犯刑事罪行，要對其資金作出審查，安排所謂「特務」的調查員與受害人簽署保密協議書，並以轉賬或現金方式收取騙款，期間會出示偽造執法證件。在7月29日展開代號「北樓」行動，拘捕11男1女(19至62歲)，其中3人是假扮「特務」，另外9名是傀儡戶口持有人，相信涉及本年11宗同類騙案，受害人年齡20至87歲，個別損失金額由26萬至850萬元，合共損失約2,600萬元。

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黑社會 秀茂坪 罪案

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