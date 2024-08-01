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張家朗借錢｜假冒張家朗借$6,000第日還　網傳電騙最新招數

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗電騙短信傳出。

【奧運時間表／巴黎奧運／黃鎮廷／杜凱琹／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

奧運「劍神」張家朗已完成今屆賽事，取得個人一面金牌。不過近日網傳一段短信，竟有騙徒假冒張家朗，向市民「借錢」6,000元，聲稱日後歸還兼獲金牌獎金分成，需慎防騙案。

張家朗已奪得奧運金牌兼完成今屆賽事，但竟然出現假冒短信。（將軍澳主場fb）

張家朗奧運衛冕金牌

張家朗7月31日於社交網站，再次上載最新動態，附上奧運金牌照片，發文稱仍未能相信自己再成為奧運冠軍，自言「夢想成真」十分興奮：

到宜家都唔能夠相信自己係兩屆奧運冠軍
由細個開始劍擊
我嘅夢想就係成為奧運冠軍
當東京之後就希望可以創造歷史
兩次奧運冠軍
7月29日之後 我做到了

事實上，張家朗已完成今屆賽事，將於8月2日凱旋返港，接受港人祝賀。他不可能仍在巴黎奧運會上比賽，更不可能需要6,000港元才能從儲物櫃中取出花劍，也不可能隨意在短信提供PAYME電話號碼。

假冒短訊稱，若受害人幫過「張家朗」，就承諾讓他們加入個人粉絲團，並將馬會優秀運動員獎勵計劃的獎金（編按：600萬港元）分一成給受害人，回報達1,000倍，根本不可能發生。

作為醒目香港人，慎防上當。

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