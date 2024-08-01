P1X3L成軍3年推首張同名專輯　2CD完整記錄出道至今蛻變

▲ P1X3L

組合P1X3L首張同名專輯《P1X3L》2CD完整記錄出道3年至今蛻變每一步收錄主打歌《Next Round》及從未曝光單曲《Can’t Stop》實體專輯與數位專輯8月2日同步面世

P1X3L成軍3年，成員吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）同為選秀節目出身，經歷磨練找到屬於自己的舞台，更於Star Hall舉行首個專場演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，與樂迷Puzzle們共同見證成長每一步。

專輯《P1X3L》將於8月2日隆重登場，雙CD收錄出道至今團歌及個人作品，讓樂迷以實體形式收藏P1X3L的里程碑。

P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試 未想過放棄：對想做的事更清晰

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專輯附相冊海報

專輯《P1X3L》包裝以Hip Hop塗鴉風格作主調，色彩大膽破格，加上三子Y2K造型，非常搶眼。

P1X3L為拍攝唱片封套及硬照連踩8小時，換上多個造型，其中配以不同面具，以及獸型腳套等飾物，展現他們型格、叛逆的一面。專輯內有共40頁彩頁精美相冊，以及20 x 30吋雙面海報。

專輯收錄主打歌《Next Round》，樂迷早前在《P1X3L !OMG LIVE 2024》演唱會聽過現場演繹，今次終於可聽到錄音室版本。

P1X3L展示出炸裂全場的王者氣勢，點題歌詞：「用強敵來造王／大招練抗打／力量值未去到上限」，以作品告訴大家他們還有很多渾身解數準備使出。

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