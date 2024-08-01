  • 33°C
香港時間 : 202481日 (四) 15:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

P1X3L成軍3年推首張同名專輯　2CD完整記錄出道至今蛻變

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

P1X3L

組合P1X3L首張同名專輯《P1X3L》2CD完整記錄出道3年至今蛻變每一步收錄主打歌《Next Round》及從未曝光單曲《Can’t Stop》實體專輯與數位專輯8月2日同步面世

P1X3L成軍3年，成員吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）同為選秀節目出身，經歷磨練找到屬於自己的舞台，更於Star Hall舉行首個專場演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，與樂迷Puzzle們共同見證成長每一步。

專輯《P1X3L》將於8月2日隆重登場，雙CD收錄出道至今團歌及個人作品，讓樂迷以實體形式收藏P1X3L的里程碑。

P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試　未想過放棄：對想做的事更清晰

點擊圖片放大
+5
+4

專輯附相冊海報

專輯《P1X3L》包裝以Hip Hop塗鴉風格作主調，色彩大膽破格，加上三子Y2K造型，非常搶眼。

P1X3L為拍攝唱片封套及硬照連踩8小時，換上多個造型，其中配以不同面具，以及獸型腳套等飾物，展現他們型格、叛逆的一面。專輯內有共40頁彩頁精美相冊，以及20 x 30吋雙面海報。

專輯收錄主打歌《Next Round》，樂迷早前在《P1X3L !OMG LIVE 2024》演唱會聽過現場演繹，今次終於可聽到錄音室版本。

P1X3L展示出炸裂全場的王者氣勢，點題歌詞：「用強敵來造王／大招練抗打／力量值未去到上限」，以作品告訴大家他們還有很多渾身解數準備使出。

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試　未想過放棄：對想做的事更清晰
17:00 2024/05/13
P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試　未想過放棄：對想做的事更清晰
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
17:17 2024/07/24
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
18:37 2024/07/12
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】

你可能感興趣

P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試　未想過放棄：對想做的事更清晰
17:00 2024/05/13
P1X3L演唱會丨P1X3L三子視開騷為考試　未想過放棄：對想做的事更清晰
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
17:17 2024/07/24
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
18:37 2024/07/12
MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】
P1X3L 吳啟洋 葉振弘 歐鎮灝 歌手 組合

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生