洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑

▲ 區域法院。(資料圖片)

50歲前私人助理涉與商人以「人頭公司」向受其控制的上市公司貸款1.25億元。前助理早前否認5項串謀洗黑錢罪，經審訊後，今（1日）於區域法院被裁定全數罪成。法官裁決時指，被告證供不可信，被告與該商人串謀控制「人頭公司」，必然知道涉案款項是可從公訴罪行的得益；被告還押至8月16日求情及判刑。

男被告林松根（50歲），被控5項串謀洗黑錢罪，控罪指，被告於2016年7月至2017年10月期間，與該商人及其他人士一同串謀，知道或有合理理由相信上述5筆共1.25億元的貸款，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。

法官裁決時指，被告的證供不可信及不可靠，被告企圖將自己角色淡化為記帳員，並堅稱有專業人員協助，自己不懂相關規則。法官則指，被告有高學歷，亦是金融及電腦專業人才，不可能在涉案商人把資金調走後不知如何操作。

法官指，被告亦明白涉案借貸人並非真正借貸人，法官認為被告與該商人串謀控制「人頭公司」，被告必然知道涉案款項是可從公訴罪行的得益，裁定被告全數罪成。法官押後案件至8月16日，屆時聽取求情及判刑。

案情指，被告於案發時是一名商人的私人助理，並於約2015年被安排持有上市公司新威國際控股有限公司（下稱新威國際）的大量股份。及至約2016年7月至2017年9月，該商人透過被告及其他人士控制數間本地及離岸公司，並以該些公司向新威國際取得5筆貸款合共1.25億元。

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