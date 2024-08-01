  • 33°C
香港時間 : 202481日 (四) 15:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

區域法院。(資料圖片)

50歲前私人助理涉與商人以「人頭公司」向受其控制的上市公司貸款1.25億元。前助理早前否認5項串謀洗黑錢罪，經審訊後，今（1日）於區域法院被裁定全數罪成。法官裁決時指，被告證供不可信，被告與該商人串謀控制「人頭公司」，必然知道涉案款項是可從公訴罪行的得益；被告還押至8月16日求情及判刑。

男被告林松根（50歲），被控5項串謀洗黑錢罪，控罪指，被告於2016年7月至2017年10月期間，與該商人及其他人士一同串謀，知道或有合理理由相信上述5筆共1.25億元的貸款，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。

法官裁決時指，被告的證供不可信及不可靠，被告企圖將自己角色淡化為記帳員，並堅稱有專業人員協助，自己不懂相關規則。法官則指，被告有高學歷，亦是金融及電腦專業人才，不可能在涉案商人把資金調走後不知如何操作。

法官指，被告亦明白涉案借貸人並非真正借貸人，法官認為被告與該商人串謀控制「人頭公司」，被告必然知道涉案款項是可從公訴罪行的得益，裁定被告全數罪成。法官押後案件至8月16日，屆時聽取求情及判刑。

案情指，被告於案發時是一名商人的私人助理，並於約2015年被安排持有上市公司新威國際控股有限公司（下稱新威國際）的大量股份。及至約2016年7月至2017年9月，該商人透過被告及其他人士控制數間本地及離岸公司，並以該些公司向新威國際取得5筆貸款合共1.25億元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

罪案 洗黑錢 罪行 借貸 金融

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生