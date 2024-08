周末好去處｜《遊戲王》卡牌遊戲25周年　5大展區+期間限定店登陸旺角T.O.P

▲ 約三米高「青眼の白龍」主體裝置將設於T.O.P五大《遊戲王》展區。

日本漫畫家高橋和希的經典之作《遊戲王》,不僅引爆全球卡牌遊戲熱潮,其相關遊戲卡的出版銷量更打破了世界紀錄,甚至錄得破億元的拍賣天價。

今年是《遊戲王》卡牌遊戲問世25周年,旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)將此里程碑轉化為跨界限的互動體驗空間,舉辦「遊戲王 公式卡片遊戲「決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」,以五大精心設計的展區重現遊戲的精粹,場內更設電子遊戲體驗,以及期間限定店等精彩活動,引領玩家在現實與虛構的遊戲世界中無縫切換,召喚所有「決鬥者」今個暑假讓經典再現。

▲ T.O.P五大《遊戲王》展區,包括六米長的卡牌展示牆。

為紀念《遊戲王》卡牌遊戲25周年,T.O.P讓經典重生,精心設計五大《遊戲王》卡牌展區,包括六米長的卡牌展示牆、約三米高「青眼の白龍」主體裝置及兩米高「千年積木」等,粉絲進入讓人難以分辨現實與幻境的跨次元遊戲世界,點燃一眾玩家的卡牌魂。

作為一代觀眾心中的珍貴回憶,《遊戲王》卡牌不只打破了出版銷量的世界紀錄,還衍生出豐富的周邊商品。「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」期間限定店發售多款限量商品,包括遊戲王幻神特別卡片套組(不鏽鋼製),讓粉絲隨時置身進入《遊戲王》的卡牌戰鬥世界中,感受角色之間的連場激戰。

▲ T.O.P特意為一眾遊戲達人準備「T.O.P最Firm反應挑戰站」,考驗玩家反應。

T.O.P特意為一眾遊戲達人準備「T.O.P最Firm反應挑戰站」,以簡單與明快節奏的遊戲機制,每10秒增加速度考玩家反應。大會將送出過千份獎品,玩家於每場遊戲完結後取得指定的分數,即送PlayStation 5遊戲主機、Dyson風筒、ghd髮夾等。顧客只須於場內電子消費滿港幣200元即可參加。

「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」

日期:8月12日至9月30日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

