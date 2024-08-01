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周末好去處｜《遊戲王》卡牌遊戲25周年　5大展區+期間限定店登陸旺角T.O.P

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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約三米高「青眼の白龍」主體裝置將設於T.O.P五大《遊戲王》展區。

日本漫畫家高橋和希的經典之作《遊戲王》，不僅引爆全球卡牌遊戲熱潮，其相關遊戲卡的出版銷量更打破了世界紀錄，甚至錄得破億元的拍賣天價。

今年是《遊戲王》卡牌遊戲問世25周年，旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）將此里程碑轉化為跨界限的互動體驗空間，舉辦「遊戲王 公式卡片遊戲「決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」，以五大精心設計的展區重現遊戲的精粹，場內更設電子遊戲體驗，以及期間限定店等精彩活動，引領玩家在現實與虛構的遊戲世界中無縫切換，召喚所有「決鬥者」今個暑假讓經典再現。

T.O.P五大《遊戲王》展區，包括六米長的卡牌展示牆。

為紀念《遊戲王》卡牌遊戲25周年，T.O.P讓經典重生，精心設計五大《遊戲王》卡牌展區，包括六米長的卡牌展示牆、約三米高「青眼の白龍」主體裝置及兩米高「千年積木」等，粉絲進入讓人難以分辨現實與幻境的跨次元遊戲世界，點燃一眾玩家的卡牌魂。

作為一代觀眾心中的珍貴回憶，《遊戲王》卡牌不只打破了出版銷量的世界紀錄，還衍生出豐富的周邊商品。「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」期間限定店發售多款限量商品，包括遊戲王幻神特別卡片套組（不鏽鋼製），讓粉絲隨時置身進入《遊戲王》的卡牌戰鬥世界中，感受角色之間的連場激戰。

T.O.P特意為一眾遊戲達人準備「T.O.P最Firm反應挑戰站」，考驗玩家反應。

T.O.P特意為一眾遊戲達人準備「T.O.P最Firm反應挑戰站」，以簡單與明快節奏的遊戲機制，每10秒增加速度考玩家反應。大會將送出過千份獎品，玩家於每場遊戲完結後取得指定的分數，即送PlayStation 5遊戲主機、Dyson風筒、ghd髮夾等。顧客只須於場內電子消費滿港幣200元即可參加。

「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」

日期：8月12日至9月30日

地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

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