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巴黎奧運｜朝鮮乒乓混雙失落金牌有咩後果？　脫北者揭輸波下場+選手回國待遇

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撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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朝鮮乒乓混雙失落金牌網民憂後果，脫北者親述選手回國後4種待遇。

【巴黎奧運/朝鮮/中國/韓國/乒乓混雙】朝鮮多年來有不少選手參與奧運，今屆巴黎奧運也不例外，不過比起選手的比賽過程，乒乓球混雙頒獎台上，中國、朝鮮、南韓選手的世紀合照更吸引網民焦點，有不少人更好奇失落金牌的朝鮮組合，回國後是否會受到懲罰，又或奪金後會有哪些優待。幾年前有脫北者經已談論過運動員回國後「最好」和「最差」的待遇，以往更有人傳出需要運動員勞改？

朝鮮運動員｜朝鮮乒乓混雙失落金牌 網民好奇後果

巴黎奧運乒乓球混雙決賽中國對朝鮮，最後由中國以4：2獲勝奪金，朝鮮獲銀牌，而銅牌則由韓國奪得，三國選手更在頒獎台上「世紀合照」。合照引起不少網民熱議，也有人好奇未能奪銀的朝鮮選手會否被罰。有網民翻出兩條Youtube片段，有脫北者於南韓節目大談運動員回國後的4種待遇。

巴黎奧運乒乓球混雙頌獎台上，中朝韓的世紀合照。（新華社）

朝鮮運動員｜1.對手勝出比賽

1966年世界盃葡萄牙戰勝朝鮮，一眾球員返回北韓後，有紀錄片拍攝到他們依然健在，沒有外界所說會被槍斃的事情發生。當時教練接受記者提問時，問到有否被受罰時，他卻回應「有這種事情？」輸比賽要受罰之事看似不存在，但在朝鮮居住24年的日本人蓮池薰卻在回憶錄中提到：「許多選手被逼脫下制服，送往礦坑勞動。」到了2010年世界盃，葡萄牙再次以7:0大勝朝鮮，有傳時任教練被問責，要接受思想教育。

朝鮮運動員｜2.輸給某些國家下場最壞

北韓選手傳不能輸給韓國、日本、美國三個國家，傳聞有人敗給日本對手後，當場崩潰，不過未知後果如何。有脫北者表示該選手最後被分配到偏僻荒遠的制油廠，而這也是他們聽到過最壞的結果。

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朝鮮運動員｜3.差別待遇

能夠出國比賽，也非會是普通家庭，有一定的家底，在小學時期經已開始重點栽培，而精英運動員的待遇最好，平日可以有肉有雞蛋吃；普通運動員則只有白菜、小麥飯；人氣運動項目的選手也相對較好。脫北者形容當局「一眼就看得出誰有潛質」，所以甚少會出現資源分配錯誤的情況。

朝鮮運動員｜4.奪冠運動員下半世安枕無憂？

1999年西班牙馬拉松，朝鮮女跑手鄭成玉奪冠後對外媒表示，「在終點線前彷彿看到將軍（金正日）張開雙手對著我說『快過來吧！』，我才能撐到最後」她最後被獲封北韓最高榮譽「共和國英雄」，除了得到徵章和證書外，社會地位更升至全國最高的0.1％，下半世安枕無憂。

朝鮮女跑手鄭成玉奪冠後，被獲封北韓最高榮譽「共和國英雄」。（일간스포츠）

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