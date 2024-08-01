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機票優惠｜大灣區航空推大抽獎　獎品合共132張日韓台泰菲來回機票

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（大灣區航空圖片）

由今日至8月16日，凡購買一張GBA單程或來回機票，即可參加抽獎，有機會贏取GBA來回機票一張（目的地包括東京、大阪、首爾、曼谷、台北及馬尼拉），名額超過130個。詳情及參加抽獎即看官網

由 2024 年 8 月 1 號開始，GBA 將會推出機票大抽獎，只要於推廣期內在 GBA 官網、GBA 手機應用程式或者香港西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心購買一張單程或來回機票，即有機會贏取來回機票。獎品包括合共 132 張日韓台泰菲的來回機票。

優惠玩法

  • 於推廣期內係 GBA 官網、GBA 手機應用程式或位於香港西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心購買單程或來回機票
  • 購買機票後會得到 13 位數字嘅機票號碼，憑該機票號碼於推廣網站進行登記，輸入全名、電話號碼、電郵以及 13 位數字嘅機票號碼
  • 追蹤 GBA 嘅 Facebook 同 Instagram，並上傳截圖
  • 每 1 個機票號碼可享 1 次抽獎機會，兩個機票號碼可享 2 次抽獎機會，如此類推。
  • 得獎者將於得獎後 14 個工作天內收到電郵通知，電郵內將含有 1 個專屬優惠碼。憑該優惠碼可兌換免費機票^。

優惠詳情

推廣期/購買期：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 16 日

登記期：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 17 日 23:59

出發日期：收到得獎電郵發出日起 6 個月內出票，所有旅程必須自出票日起 3 個月內完成。

機票獎品旅遊不適用日期： 2024 年 10 月 11 日至 12 日、2024 年 12 月 19 日至 31 日、2025 年 1 月 24 日至 2 月 2 日。

行李額度：7 公斤手提行李及 20 公斤託運行李

獎品

  • 大獎：大灣區航空來回東京機票一張 (價值: $11,160，共 22 名)
  • 二獎：大灣區航空來回大阪機票一張 (價值: $10,320，共 22 名)
  • 三獎：大灣區航空來回首爾機票一張 (價值: $9,300，共 22 名)
  • 四獎：大灣區航空來回曼谷機票一張 (價值: $7,620，共 22 名)
  • 五獎：大灣區航空來回台北機票一張 (價值: $5,420，共 22 名)
  • 六獎：大灣區航空來回馬尼拉機票一張 (價值: $3,660，共 22 名)

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