巴黎奧運｜救生員落水執泳帽片段爆紅　花花泳褲成網民焦點：值得攞金牌

▲ 巴黎奧運救生員下水「執帽」片段爆紅，花花泳褲成網民焦點。

【巴黎奧運/游泳/花色泳褲救生員/捕帽者鮑伯】巴黎奧運游泳項目比賽陸續進行，除了游泳運動員受人關注外，一位救生員也成為焦點。在7日28日進行的女子100米蛙泳預賽，一名穿著鮮艷泳褲的救生員，在選手不慎弄掉泳帽在水中後，隨即跳進水中拾回，上水後又向觀眾揮手致意，一切舉動被轉播員稱為「捕帽者鮑伯」（Bob the Cap Catcher），同時也在網上火速爆紅，有網民笑指他值得獲得一枚獎牌。

巴黎奧運救生員｜花色泳褲救生員落水「救帽」

據《人物》（People）報道，上周日（28日）在巴黎搵德芳斯體育館舉行的女子100米蛙泳賽事，美國選手Emma Weber在比賽時弄掉泳帽，沉到泳池底部，需要暫停比賽。隨後一名身穿花色泳褲的救生員跳進泳池，用不到20秒便取回泳帽。他上岸走出泳池後，舉起帽子向在場群眾致意，引來觀眾歡呼。

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巴黎奧運救生員｜救生員拾帽片段瘋傳 網民指：值得攞獎

該名男子隨即被現場轉播員稱為「捕帽者鮑伯」，拾帽片段也在網絡瘋傳，引來不少網民甚至媒體留言。美國媒體NBC轉發影片，寫道：「當泳帽掉進泳池時，你會電話給誰？帽子捕手鮑伯」；2028年洛杉磯奧運會的X（前身Twitter）帳戶也有留言讚揚，「謝謝你的服務，鮑伯」；有網民形容他是一個偶像和傳奇，也有人指「當你覺得自己在世上很沒用，別忘了奧運游泳會有救生員，這位英雄終於打破了這個梗」、「人生的高光時刻」、「他值得拿金牌」。

《哈芬登郵報》（Huffpost）其後詢問巴黎奧運官員，確認鮑伯是一名救生員。當局也表示，場上除了運動員外，救生員是唯一穿著游泳裝備的人，因此會被要求取出泳池底部的物品。

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