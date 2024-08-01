巴黎奧運丨鍾志光親揭「不眠傳說」秘密　萬能鍾為新一代體育主持發聲

【巴黎奧運/鍾志光/港隊運動員/香港運動員】奧運熱潮席捲香港，除港隊運動員表現備受讚賞和關注，專業評述及奧運主持表現亦同樣引發熱議，贏盡好評。當中已是第9屆任奧運主持的鍾志光（鍾仔），近日因連踩5個直播，及無論多夜也能在鏡頭前保持精神抖擻獲激讚專業。

事緣，有網民一連5個直播均看到「萬能鍾」的蹤影，但其餘主持卻不斷換人，全城頓時掀起「萬能鍾」不眠之謎。成為熱話的鍾仔，接受TVB官方社交網訪問時不忘感謝各界關心：「網民關心我啦，我啲鄰居又好、我落街見到人好、我食飯好，好多人走埋嚟話『你好辛苦呀』，我就話『係咩？多謝多謝。』」

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▲ 鍾志光繼續是TVB奧運節目主持的台柱。

巴黎奧運丨感恩鄰居街坊關心

曾打過無數場硬仗的鍾仔更笑言，一點也不覺得辛苦：「十零日啫，唔係好辛苦啫，坐喺度有高質素嘅體育節目睇、有錢收，你仲想點呀？我都做咗幾十年，有得做就做，反正都係自己鍾意嘅嘢，唔會諗、唔會計較，點會計較啫，五節咪五節咯，Ok吖，自己又鍾意做，總之有工作擺喺我身上，我就盡量做到最好。」

同時，他親解奧運初段瘋狂OT之謎：「因為頭段比較多香港運動員，公司覺得我認識多啲，咁我咪做咯，只係初頭1、2日嘅情況。（合理工作時間？）合理，點會唔合理啫，我又唔覺得係咁辛苦，你話要就咁返嚟（齋）坐就會好辛苦。前幾晚我哋本來收（凌晨）4點鐘，但最後做到5點半，點解？Vivian張家朗攞金牌喎，一路睇住佢哋比賽，比賽之後又有專訪，嗰個氣氛完全唔會覺得眼瞓！」

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巴黎奧運丨靠使命感支持

鍾仔又笑著否認鐵人傳說，透露已一早請定大假奧運後休息，說：「做完嘢返去有一、兩個鐘頭瞓基本上都Ok，因為我年紀大，老人家唔使瞓咁多㗎喇，有得瞌一瞌好快回氣。」

他亦坦言「話唔攰係呃你」，維持精神的最好方法是「使命感」：「可能係個使命感啦，個意志令到你頂住嘅，最緊要有精彩嘅賽事。有一日我記得播射擊，但都睇唔到佢射唔射嘅，呢啲就弊喇，好難頂架。」又笑言力抗沉悶和睡意的方法，也是和運動有關：「企起身咯，自己鬆吓筋、做吓伸展咯。」

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間斷式小睡

鍾仔昨日受訪時補充，當日的休息時間便相當充裕：「頭先朝早8點有個直播係接尋晚夜間嘅，做到大約朝早10點離開返屋企瞓覺，然後就夜晚11點再開工。」

他再指「間斷式小睡」對保持精神很有幫助：「未到我我就會去12廠隔籬入面個休息室，好似話我依家4點半、5點做完嘢，7點先Stand By，我咪返去瞌一瞌，我係要瞓嘅，只不過係濕濕碎碎、積少成多，暫時我都覺得咁樣好夠休息。」問到非奧運期間作息時間，鍾仔自稱是夜鬼，笑言：「我可以瞓好多個鐘，又可以好多個鐘唔瞓， 我夜晚冇嘢做都係2點、3點。」笑謂現時即使不用返奧運，在家也是開著無綫睇奧運，不折不扣「體育魂」。

巴黎奧運丨殺到埋嚟就食

身為資深體育主持的鍾仔，訪問期間不忘感嘆新進奧運主持很難累積經驗：「我當年經歷過好多直播，當時《球迷世界》有一年全部直播，做奧運、做世界盃又全部Live嘅，有啲同事唔係唔得，係佢哋冇機會做直播，有好多突發、執生嘢未接觸過。」

他續指：「同埋（奧運）咁多體育項目、資訊咁多，無論台前幕後都好，都係4年做一次架啫，我唔係為咗掩飾蝦碌咁講，係希望大家都明白。我哋只係4年做一次，根本係殺到埋嚟就食。」

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巴黎奧運丨感慨年青一代艱難

鍾仔又慨嘆體育節目無論市場及資源均日益萎縮，齋做體育主持比較難，現時願意入行的人亦日益減少，造成惡性循環，鍾仔說：「體育唔賺錢，因為轉播費太貴。冇得埋怨公司放棄或唔做體育，而係個市場咁樣，一個好實際問題，香港人係咪咁鍾意睇體育呢？依家有氣勢，係因為有香港吖嘛，凌晨4點幾都睇喎，因為嗰個叫張家朗、江旻憓。」

他續指：「我會覺得可惜，依家已冇得講承傳，其實唔同時間都有啲好出色嘅年青同事入嚟做體育，但依家淨做體育節目會Under Show，同我哋當年唔同，當年做體育爆Show架，有固定節目之餘，再有Extra奧運、亞運、世界盃。（最勁嗰年爆Show爆成點？）大約爆咗300個Show。」

▲ 除遇大型體育賽事，現在香港電視台平時幾乎不做體育節目。

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