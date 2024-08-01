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特首外訪｜李家超晤越南國家主席、副總理　見證簽署8份合作備忘錄涵蓋航線發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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李家超(左)與越南副總理陳流光(右)會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超東盟訪問之旅去到第五天，他今日（1日）在越南先後與越南副總理陳流光和越南國家主席蘇林會面，見證兩地政府部門、企業和機構簽署8份合作備忘錄，涵蓋航線及航空發展、投資推廣、工商經貿等範疇等，簽署方包括財經事務及庫務局與越南財政部；貿發局與越南工商會。

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李家超表示，越南是香港第七大貿易夥伴，亦是東南亞國家聯盟十個成員國中香港第二大貿易夥伴。他表示，越南經濟增長迅速，有助加強雙邊關係的發展，為包括香港企業在內的外國企業創造商業和投資機會。他認為，今次是首次以特首身份訪問越南，代表團有來自不同行業的代表，包括工商及金融服務等，反映香港與越南可以有多方面合作。

陳流光指，香港在越南有大量投資，是次交流可以聆聽香港不同業界的意見及建議，以商討如何再促進與香港的貿易及合作。

李家超亦到當地一間由港人經營的餐廳，了解其推廣香港的工作情況，他品嚐了越式牛肉河粉、紙米卷和河內特色蛋咖啡。他說，感受到香港人做生意的「識路」和「食腦」，隨著「一帶一路」建設帶來便利，鼓勵餐廳東主繼續努力經營，期望有一天在香港以及東盟各國開設分店。

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