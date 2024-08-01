羽壇宿敵｜羽壇女版「林丹李宗偉」 戴資穎與伊瑟儂的「宿敵友誼」

▲ 戴資穎與伊瑟儂既是宿敵，也是朋友。

【巴黎奧運/羽毛球奧運/羽毛球/戴資穎/宿敵人】奧運是競技場，但比賽第二，友誼永遠第一。中華台北羽毛球「一姐」戴資穎，昨日在小組賽不敵好友依瑟儂，奧運最後一舞畫下句點，兩人在賽後緊緊相擁落淚，令人感動，二人更被形容是女版「林丹李宗偉」。戴資穎更在賽後透露，依瑟儂因為打贏了她而感到難過。

戴資穎是台灣羽毛球壇「一姐」，今次是最後一次參加奧運，很多人都希望她能夠圓奧運金牌夢。至於依瑟儂是泰國女子羽球運動員，被喻為「天才少女」，專長於單打項目，曾創下多項記錄。

在戴資穎的羽毛球運動員生涯，她與依瑟儂交手高達35次，取得20勝15敗，兩人也因打法相近，被外界認為彼此是「宿敵」。雙方最令人印象深刻的交手畫面，莫過於上屆東京奧運8強賽的「史詩級」戰役，當時戴資穎在先失1局的劣勢後來居上連拿2局，當時雙方為了救球，雙雙倒在地上更成為經典畫面。

雖然羽毛球上是對手，二人私下卻交情甚好。在巴黎奧運的小組賽事上二人再次對壘，戴資穎最後敗給依瑟儂，二人在球場上相擁而泣。戴資穎表示，依瑟儂知道她的狀況不是很好，「她說她打贏我也很難過，但因為時間沒有長到足以讓我復原，來奧運前還有受其它的傷。」她更祝福依瑟儂要贏到最後。

而依瑟儂接受《BWF》訪問時，也坦言戴資穎即將退役的事實，讓她感到難過。談起兩人無數次的對決，依瑟儂真情流露，「我們會彼此想念，我們的打法很相似，當我們對決時就像在對著鏡子打。比賽結束時，我告訴她，我很高興我們一起來到這次奧運，我由衷希望她每天都變得更好，她也祝我好運。」

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戴資穎｜戴資穎出戰奧運前受傷



戴資穎在比賽後也在個人社交網站發貼，講述自己的心路歷程，她首先謝謝大家的鼓勵，並指淚灑球場並不是自己想要的，也沒有想要讓大家知道她受了傷，但這結果是自己預料中的事。

這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。

她很感謝林醫師、團隊以及所有幫助自己的人，每天積極幫她恢復和治療。她透露自己來到法國的時候，還沒有辦法正常的跑動，很擔心自己沒辦法比賽，最終趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以她很開心再次在場上跑動的感覺，也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，

但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。

這幾個月以來，她一直沒能擁有正常的訓練，她也知道大家對自己的期待，

輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。看來超人有來，只是我沒能撐過去。謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。

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