蔡天鳳案｜前家姑涉妨礙司法公正　續准保釋至9.5以待索取文件

▲ 被告李瑞香續准保釋候訊。（梁錦麟攝）

28歲名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害案，死者前家姑涉催促兒子鄺港智離開即將被調查的地點，被控1項妨礙司法公正罪，案件今（1日）於區域法院再訊。辯方申請押後，以向控方索取文件，並透露控方的檢控基礎是，被告於2017年未有向警方披露資料。法官將案件押後至9月5日，並強調被告屆時須作出答辯，被告續准以原有條件保釋候訊。

被告李瑞香（63歲），報稱退休人士，被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。辯方今申請押後案件，指控方的檢控基礎是，被告於2017年涉未就另案向警方披露資料。因此，辯方需要向控方索取警方於2017至2023年，就另案的調查資料。

控方則表示，今天才獲告知辯方需要有關資料，並指不明白為何辯方需要相關資料。控方表示，希望辯方可一併索取所需文件，並於下次提訊時能答辯。

法官聽罷陳詞後，將案件押後至9月5日，並強調被告需於下次提訊時作出答辯，被告另准以原有條件擔保。

控罪指，被告於2023年2月22日至23日期間在香港，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後可能引起的法律程序，即催促鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料或提供虛假或誤導的資料。

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記者：梁錦麟