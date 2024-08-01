野鴿｜禁餵野鴿條例即日起生效　違者可被罰款10萬及監禁1年

▲ 禁餵野鴿條例今生效。（王韻青攝）

禁止餵飼野生動物的野生動物保護條例經修訂後，今起（1日）擴展至涵蓋野鴿，而違反禁止餵飼規定的最高刑罰也由罰款1萬元提升至罰款10萬元及監禁1年；政府並就非法餵飼罪行引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。

漁護署發言人表示，為給予公眾足夠時間了解新規定，在修訂條例生效起首個月，即8月內，執法人員如發現任何人非法餵飼野鴿或野生動物，會先對其作口頭警告。如有關人士仍然繼續違規行為，執法人員將採取執法行動。而9月起會即時採取執法行動，而不會再事先作口頭警告。

另外，除原有的漁護署人員和警務人員外，政府亦修訂擴大執法人員類別，賦權食物環境衞生署、康樂及文化事務署和房屋署的獲委任人員亦可就非法餵飼執法。漁護署指會與相關部門以風險為本的策略，根據情報及舉報採取相應的執法行動。

民建聯新界東南議員李世榮今向市民派傳單宣傳新例，他指，野鴿聚集地點附近產生很多雀糞，有機會傳播病菌，造成環境衛生問題，也會影響就近民居，譬如他們的冷氣機台等，都滿布這些雀糞，亦有行人會擔驚受怕，因害怕雀群和被雀糞滴中而繞路而行，期望新例生效後情況能大大改善。他認為，政府應加強宣傳及引入科技執法，希望能杜絕有關行為，同時建議在野外地方設鴿舍及種植糧食，為野鴿提供生存環境。

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