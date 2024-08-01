  • 32°C
香港時間 : 202481日 (四) 16:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提防騙案｜私隱專員親試AI換臉　教六招自保識破騙徒　

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

私隱專員鍾麗玲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

今年上半年私隱專員公署共錄近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近9成。公署提醒籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並建議六招自保。

騙徒透過各種手法騙取金錢及／或個人資料，當中包括：

1. 即時通訊軟件騙案

  • 騙徒透過騎劫市民的即時通訊軟件帳戶，並盜用他們的帳戶假冒受害人，向其通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢或個人資料。
  • 騙徒假冒政府官員、政府部門或公營機構於即時通訊軟件發放虛假訊息，騙取金錢及／或個人資料。

2. 社交媒體平台騙案

  • 社交媒體平台出現假冒旅行社的專頁，並裝作售賣酒店、餐飲套票及機票等旅遊產品，以騙取受害人的金錢。
  • 騙徒利用假冒的社交媒體平台廣告，誘騙市民提供個人資料或參與虛假的投資計劃。

3. 透過人工智能技術製作詐騙影片

  • 騙徒竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能深度偽造 （Deepfake）技術製作影片，誘騙市民投資。
  • 騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等生物辨識資料，並透過深度偽造技術假冒受害人的親友或公司同事，從而騙取受害人的金錢及／或個人資料。

下圖為私隱專員鍾麗玲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

點擊圖片放大
+2

4. 電話騙案

騙徒假冒知名機構客戶服務熱線的職員，誘騙受害人分享個人資料，並轉帳至騙徒的帳戶。

就此，私隱專員公署呼籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並建議以下六招自保，為自己建立「人力防火牆」， 以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱：

  • 提高警覺
  • 留意帳戶及簽帳紀錄
  • 保護密碼
  • 精明使用社交媒體及即時通訊軟件
  • 核實來電者身分
  • 留意防騙資訊

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑
今日 14:18
洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑
機票優惠｜大灣區航空推大抽獎　獎品合共132張日韓台泰菲來回機票
今日 14:51
機票優惠｜大灣區航空推大抽獎　獎品合共132張日韓台泰菲來回機票
國家主席回信｜習近平勉勵「寧波幫」港企業家發揮各自優勢　作出新貢獻
今日 15:30
國家主席回信｜習近平勉勵「寧波幫」港企業家發揮各自優勢　作出新貢獻
特首外訪｜李家超晤越南國家主席、副總理　見證簽署8份合作備忘錄涵蓋航線發展
今日 15:47
特首外訪｜李家超晤越南國家主席、副總理　見證簽署8份合作備忘錄涵蓋航線發展
蔡天鳳案｜前家姑涉妨礙司法公正　續准保釋至9.5以待索取文件
今日 16:01
蔡天鳳案｜前家姑涉妨礙司法公正　續准保釋至9.5以待索取文件

你可能感興趣

洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑
今日 14:18
洗黑錢案｜涉串謀處理1.25億元黑錢　前私人助理5罪成還押8.16判刑
機票優惠｜大灣區航空推大抽獎　獎品合共132張日韓台泰菲來回機票
今日 14:51
機票優惠｜大灣區航空推大抽獎　獎品合共132張日韓台泰菲來回機票
國家主席回信｜習近平勉勵「寧波幫」港企業家發揮各自優勢　作出新貢獻
今日 15:30
國家主席回信｜習近平勉勵「寧波幫」港企業家發揮各自優勢　作出新貢獻
人工智能 偽造 廣告 媒體 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
巴黎奧運｜李卓耀32強鬥墨西哥全程零尊重　網民：展示港人真性情
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
巴黎奧運｜張家朗「決三劍」奪金　台灣裁判黃皓志被諷黑哨超強背景曝光
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生
巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金　曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生