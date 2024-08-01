提防騙案｜私隱專員親試AI換臉　教六招自保識破騙徒　

▲ 私隱專員鍾麗玲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

今年上半年私隱專員公署共錄近600宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較去年同期的312宗上升近9成。公署提醒籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並建議六招自保。

騙徒透過各種手法騙取金錢及／或個人資料，當中包括：

1. 即時通訊軟件騙案

騙徒透過騎劫市民的即時通訊軟件帳戶，並盜用他們的帳戶假冒受害人，向其通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢或個人資料。

騙徒假冒政府官員、政府部門或公營機構於即時通訊軟件發放虛假訊息，騙取金錢及／或個人資料。

2. 社交媒體平台騙案

社交媒體平台出現假冒旅行社的專頁，並裝作售賣酒店、餐飲套票及機票等旅遊產品，以騙取受害人的金錢。

騙徒利用假冒的社交媒體平台廣告，誘騙市民提供個人資料或參與虛假的投資計劃。

3. 透過人工智能技術製作詐騙影片

騙徒竄改公開片段，利用官員或名人的圖片或錄音，並透過人工智能深度偽造 （Deepfake）技術製作影片，誘騙市民投資。

騙徒從社交媒體、視像通話或網上公開影片取得他人的面容及聲音等生物辨識資料，並透過深度偽造技術假冒受害人的親友或公司同事，從而騙取受害人的金錢及／或個人資料。

下圖為私隱專員鍾麗玲親身示範透過深度偽造技術實時換臉。

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4. 電話騙案

騙徒假冒知名機構客戶服務熱線的職員，誘騙受害人分享個人資料，並轉帳至騙徒的帳戶。

就此，私隱專員公署呼籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並建議以下六招自保，為自己建立「人力防火牆」， 以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱：

提高警覺

留意帳戶及簽帳紀錄

保護密碼

精明使用社交媒體及即時通訊軟件

核實來電者身分

留意防騙資訊

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