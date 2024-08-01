每100港人約3人有尿酸過高 藥劑師教路降尿酸DOs & DON'Ts

隨着社會飲食和生活模式的轉變，以及肥胖率不斷上升，很多「老人病」都不再是老人的專利，逐漸有年輕化趨勢。當中尿酸過高問題也有年輕化跡象，香港註冊藥劑師Terrence Wu表示，近年不少25至35歲的人士都有尿酸值偏高的情況。據調查顯示，香港每100人就有約3人有尿酸高問題，當血液中的尿酸結晶沉積在關節，便會引起發炎、紅腫、疼痛等症狀。Terrence提醒，勿待症狀出現才正視問題，應及早作出預防！若已出現高尿酸，就要依照以下DOs & DON'Ts降低尿酸指數，減少發作。

尿酸過高成因多 可致關節酸、痺、刺、麻



尿酸是嘌呤（又稱普林）的分解物，而嘌呤是一種自然存在於身體組織內（當細胞死亡時會釋放嘌呤）和許多食物中的物質。在正常的情況下，身體會透過腎臟將約7成的尿酸隨尿液排出體外，而其餘的就經腸道排出。若體內積聚過量尿酸，便會結晶在關節或周圍組織，有機會令關節如手指、腳趾、膝蓋等發炎、紅腫及疼痛，產生酸、痺、刺、麻的感覺，而且發作時往往令人「痛不欲生」。

Terrence表示，35歲以上男士、有高尿酸家族史人士等都屬高危一族。而尿酸過高的成因有很多，包括愛吃高嘌呤食物如海鮮、內臟、老火湯等、愛喝酒、壓力大／過勞、愛喝含糖飲料、肥胖、激烈運動等，都有機會增加體內尿酸指數。Terrence提到「尿酸過高」引發的關節問題分為3個階段，包括急性、中間緩解期及慢性，若未能在急性初期及早改善尿酸問題，延誤至慢性便有機會使關節結構永久受損，嚴重甚至會變形、影響活動能力。



改善生活習慣DOs & DON'Ts



因此Terrence建議大家應從日常中改善生活習慣，及早預防尿酸過高，大家不妨 跟隨以下Do & Don't為自己定下健康目標︰

DOs︰

● 均衡飲食，多吃五穀蔬菜及高蛋白質的食物

● 補充足夠水分，每天至少飲用3,000毫升以上的水（約8-10杯）

● 維持體重，多做體能運動

DON'Ts︰

● 避免進食過多高嘌呤的食物如海鮮、紅肉、內臟、老火湯等

● 避免過量飲酒和糖分含量高的飲品

● 暴飲暴食使體內大量產生嘌呤，代謝轉化成尿酸

● 減肥過度，短時間內體重急降使體內組織分解過度，產生尿酸

若已出現高尿酸，Terrence表示可以揀選含有以下天然成分的產品，不但無藥性又能降低尿酸指數，減少發作機會。

1. 植酸︰抑制吸收食物內的嘌呤，減少在體內代謝為尿酸

2. 檸檬、櫻桃提取物︰抑制黃嘌呤氧化酶，減少尿酸產生；配合酸鹼值(pH)調節，提升尿酸排出體外

3. 薑黃素︰減少結晶關節疼痛發炎，抑制結晶關節磨蝕破壞，同時紓緩紅腫及抗磨蝕



Return尿酸對策の配方 成分天然口碑佳



在眾多保健產品中Return尿酸對策の配方成份最全面，不但天然成分，產品更是100%日本製造並由日本政府GMP/cGMP認證，達到ISO22000/9001生產標準，而且無藥性、安全可靠。服用1星期已能減退紅、腫、熱、痛，2星期就能降低尿酸濃度，3星期改善關節問題，輕鬆靈活。加上有99%用家滿意有效平衡尿酸水平，96% 用家認同有助預防尿酸復發，93%用家認同能減少關節結晶痛感，是口碑之選。

4大尿酸範疇 減少尿酸濃



1. 截酸︰阻截尿酸吸收

痛從口入，高嘌呤飲食是尿酸痛的源頭，會增加尿酸產生和阻礙尿酸排泄。Return尿酸對策配方特別添加「植酸」，抑制吸收食物內的嘌呤，減少在體內代謝為尿酸。

2. 減酸︰平衡尿酸水平

加入日本專利菊花木犀草素、檸檬提取橙皮苷（LGH）以及酸櫻桃提取物，抑制黃嘌呤氧化酶，減少體內尿酸產生。

3. 排酸︰解除結晶困擾

配合酸鹼（pH）調節，提升尿酸排出體外。經臨床實證，攝取後有效降底尿酸值150%。

4. 止痛︰同步擊退痛楚

透過獨有UA Bi-Phasic 追踪式速效止痛系統，達致速效止痛效果。同時Return尿酸對策配方含有Tamaflex™薑黃止痛靈活配方、5-Loxin 乳香提取物和蓽拔提取物三重天然止痛及修復成分，減少結晶關節疼痛發炎，抑制結晶關節磨蝕破壞。臨床實證有效迅速減退紅、腫、熱、痛，提升靈活度。

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（特約）