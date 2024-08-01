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香港小姐丨靠三招凍齡出道25年零走樣　郭羨妮馬爾代夫慶生晒泳照

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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靚媽郭羨妮（Sonija）入五啦！

靚媽郭羨妮（Sonija）上月正式「入五」，她跟老公和12歲女兒Kylie一家三口到馬爾代夫旅行慶生，郭羨妮於IG上載三點式美照，只見Sonija曬得一身小麥膚色，雖然只曬出靚背，正式「入五」的她依然保養得宜。

Sonija身上沒有多餘贅肉，臀部緊緻，亦未有察覺有橙皮紋，這位靚媽獲不少網民大讚逆齡有術：「現在的你比起年輕的，你可能更加美！因為多了溫柔，母愛，成熟和知性」、「你看起來還是年輕，和20年前我最喜歡的電視劇裡的人沒甚麼不同！」

模範夫婦丨郭羨妮慶生幸福放閃　讚丈夫朱少杰具安全感：不擔心他搞外遇

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飲食清淡助凍齡

本身為中英混血兒的Sonija於1999年以大熱姿態贏得港姐冠軍，2000年，代表香港參選國際華裔小姐競選，亦順利取得冠軍，被封為「最索華姐」之一！

時至今日，Sonija的氣質與外貌都不遜當年，她曾經分享三大凍齡秘方，當年郭羨妮生完女兒後，體重曾高達148磅，為了迅速修身她連續3個月控制飲食，靠飲蔬菜汁來消脂以及減吃碳水化合物。另外，平日Sonija會親自下廚，盡量吃得清淡。

香港小姐丨郭羨妮不甘父親被污蔑　自知性格不適合娛圈：陷入抑鬱深淵

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每天睡足12小時

近年Sonija復出參演劇集，她曾稱答應復出的要求，就是每日至少有12小時的休息時間，只因她怕了捱通頂的日子，Sonija曾稱：「我要靚，要睡多點才會漂亮。」

事實上，外國媒體BBC曾引述1項研究，指出睡眠充足的女生，吸引力也相對較高，只因氣息比較好，所以大家唔好捱夜啦！

另外，郭羨妮於皮膚保養方面以簡單為主，她表示甚少去美容院，最愛留在家中敷面膜，每星期兩次。

最新影片推介：麥秋成專訪

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