親子好去處｜領展「再生地球-解構循環經濟」　設沉浸體驗及免費互動遊戲區

▲ 領展可持續未來館剛推出全新主題「再生地球-解構循環經濟」!

小朋友在暑假又有好去處！領展可持續未來館剛推出全新主題「再生地球-解構循環經濟」，多個範疇包括氣候變化、過度包裝、海洋垃圾、電子廢物回收等等，場內並設有多項沉浸體驗及互動遊戲區，家長和小朋友可免費入場遊玩之餘，更能學會「循環經濟」的重大意義！

說到場內最觸目的展區，相信一定是未來館與海塑基金會合作的「生物資源觀察室」 ，參觀人士可穿上實驗袍，化身成科學家，觀察活生生的黑水虻如何分解廚餘，透過顯微鏡觀察微藻組織，以及欣賞各種竹子的美態，認識這三種生物資源如何為人類化解各種環境挑戰。

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在展館內看見一條條的白色蟲蟲，好像有點恐怖？但其實黑水虻是來自南美洲的益蟲，白色幼蟲可以有效處理大量廚餘，每天消耗的有機廢物量是其身體的兩倍，每條幼蟲在其生命周期中可以消耗二至三公斤的食物。

由海塑基金會負責的「蟲蟲特攻隊」展區中，除了展示黑水虻分解廚餘外，亦展示本地初創企業「為食櫃有限公司」利用黑水虻在本港處理廚餘的新方案，其負責人Rosie指出， 他們的工作是要「去中心化」，即是可以將蟲蟲帶到要處理廚餘的地方，除可減少運輸上的能源消耗，還同時減低垃圾產生的氣味問題。「不少學校都有嚴重廚餘問題，我們可以入校處理，將廚餘化為肥料，用以種植，又或造成飼料餵養校內的魚和龜等。一個飯盒，黑水虻用3至4小時就可處理掉，一個膠箱已經可以放置好。」

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未來館認識環保服務或產品

來到未來館，還可以認識很多平時沒留意的環保服務或產品。就如易潔鑊容易刮花，很多媽媽為安全計都會將之丟棄，但原來有本地企業能將其翻新，綠惜廚（GRPan）聯合創辦人Jason說，他們可以為易潔鑊、飯煲內膽等打磨塗層，賦予廚具第二次生命，「我們的收費通常在百多元，現時家庭主婦佔了生意額8至9成，韓燒餐廳則佔了5至10%。」所以下次大家有刮花了的靚煲，不妨先向綠惜廚查詢。

至於Superwrap則是將紡織品廢料重生，轉化為食品包裝蜂蠟布，可以密封食物器皿，滴水不漏，「只需用清水清洗，這些蜂蠟布可循環使用一年，讓市民減少使用一次性的保鮮紙或膠袋等。」Superwrap聯合創辦人Jonathan解釋說。

在展覽期間，未來館將與十多家非政府組織、社會企業及大專院校合作，舉辦超過100場工作坊，綠惜廚和Superwrap等都有意參與，工作坊適合一家大小參與，費用全免，有興趣的朋友記得留意網站報名啦！

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設有不同的沉浸體驗區及互動遊戲

除不同的展覽攤位，館內並設有不同的沉浸體驗區及互動遊戲。例如是「小海龜救海洋」，參觀人士化可身為小海龜， 在海洋中四處游走，攔截人類丟棄到海洋裏的垃圾，從而了解海洋垃圾對人類及生物健康的影響；而「環保找不同」則是在家居、學校和街市三個日常生活場景中，尋找不同之處，學習多項有關綠色生活的小貼士。

此外，在270度沉浸體驗區中，訪客則可以置身於遭受資源過度開採的地球，體會地球的痛苦，透過揮動身體，控制投映畫面，繼而隨機經歷四種極端天氣，包括風暴、火災、旱災及暴雨。

完成參觀後，最後可以到「幾好生活」概念店看看，此店由領展贊助的慈善團體「書送快樂」營運，以「漁、樵、耕、讀」為題，出售各種文創小物及環保產品。概念店的收益扣除營運成本後，將用作支援「書送快樂」的舊書轉贈計劃，惠澤學校及有需要社群。

領展可持續未來館詳情：

地址 : 九龍橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場 A 區 3 樓（港鐵樂富站 A 出口）

開放時間 : 每日上午 10 時至下午 6 時 30 分（最後入場時間下午 6 時）

網址 : http://www.linkreit.com/tc/sustainability/sustainability-lab

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