小林同學｜林昀儒乒乓男單爭入4強　硬撼法國小天才9pm直播

▲ 「小林同學」林昀儒是中華台北乒乓／桌球好手。

【奧運時間表／小林同學／林昀儒／巴黎奧運／桌球／乒乓／男單／中華台北／張家朗／何詩蓓／江旻憓】

奧運時間表顯示，港隊焦點爭獎牌運動員大多完成賽事，至今收穫２金２銅。8月1日直播當中，中華台北22歲乒乓好手林昀儒出場，「小林同學」將出戰男單８強，硬撼法國17歲新星勒布朗，爭入４強。

▲ 「小林同學」林昀儒是中華台北乒乓／桌球好手。（網上圖片）

林昀儒外號「小林同學」

「小林同學」林昀儒目前世界排名第8，巴黎奧運參加3項賽事。林昀儒於巴黎奧運已經登場，在乒乓混雙賽事中上陣，中華台北對戰國家隊時，本港有電視台曾直播，已經於本地觀眾眼前亮相。

林昀儒早前在混雙夥拍陳思羽，硬撼國家隊王楚鑫／孫穎莎告負，8強止步，未能再創3年前東京奧運的混雙銅牌佳績。

林昀儒也不灰心，事關他表現積極，混雙賽事給予國家隊組合極大壓力，整體表現優秀。「小林同學」男單項目已闖入８強，8月1日晚上9時將硬撼３號種子、法國17歲新星勒布朗，爭入４強。

小林同學往績３戰１勝

「小林同學」跟法國對手都屬天才型選手，林昀儒較擅長反手擰，勒布朗則擅長右手直拍。

林昀儒在職業生涯曾三戰勒布朗，僅取得一勝。在法國主場氣勢下，預計戰況緊湊，加上今晚９點黃金時間直播，即使港人也不應錯過。

「小林同學」奧運個人最佳成績是第４名，三年前東京奧運惜敗予德國奧查洛夫，但贏盡掌聲。

林昀儒男單今屆奧運由64強打起，先後輕取波多黎各、克羅地亞，以及斯洛文尼亞選手，晉級路上未遇太大壓力，到了今場應見真章。

林昀儒去年狂贏國家隊

世界乒聯2023年11月法蘭克福冠軍賽，乒乓男單賽事狂爆冷門，結果林昀儒首次贏得世界賽冠軍。

晉級路上，林昀儒在4強戰勝世界排名第2的國手王楚欽，決賽以局數4比1，反勝國家隊35歲馬龍奪冠。至於另一位國家隊選手樊振東，16強遭南韓選手擊敗。

林昀儒個人ig

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