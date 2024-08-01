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死侍與狼人丨「美國隊長」基斯伊雲斯感謝賴恩　相隔17年再演《神奇4俠》霹靂火

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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「美國隊長」基斯伊雲斯（右一）客串《死侍與狼人》。

Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）話題不斷，網上開始劇透片中有何串星，當中「美國隊長」基斯伊雲斯 （Chris Evans）也剛在個人社交平台分享以一身《神奇4俠》霹靂火造型客串《死侍與狼人》時，與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds） 、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及導演桑里維（Shawn Levy）合照，更留言感謝賴恩讓他夢想成真。

基斯自2007年的《神奇4俠2銀影俠現身》（Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer）後，闊別17年再在《死侍與狼人》演霹靂火。

基斯說：「感謝賴恩雷諾士 、曉治積曼和桑里維讓我成為如此精彩的電影的一部份！他們是我見過最好的三個人。我特別要感謝賴恩讓這一切發生。再次扮演尊尼是我的夢想成真，他將永遠在我心中佔有特殊的位置。」

死侍與狼人丨推出限量版襟章及貼紙　香港及澳門票房衝破2千7百萬元

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《死侍與狼人》變《獅子王》搞笑版海報

此外，賴恩雷諾士在社交平台上分享片中死侍被打至面具半毀卧地的場面，但做出叫人不要說話的手勢，並留言寫下知道為何雷神會為死侍哭泣，再配上樂隊No Doubt名曲《Don’t Speak》，十分玩嘢。

他還貼出《死侍與狼人》變成《獅子王》的搞笑版海報，死侍在山崖上手抱著的不是小獅子王，而是Dogpool。

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