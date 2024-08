死侍與狼人丨「美國隊長」基斯伊雲斯感謝賴恩　相隔17年再演《神奇4俠》霹靂火

▲ 「美國隊長」基斯伊雲斯(右一)客串《死侍與狼人》。

Marvel Studios電影《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)話題不斷,網上開始劇透片中有何串星,當中「美國隊長」基斯伊雲斯 (Chris Evans)也剛在個人社交平台分享以一身《神奇4俠》霹靂火造型客串《死侍與狼人》時,與「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds) 、「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)及導演桑里維(Shawn Levy)合照,更留言感謝賴恩讓他夢想成真。

基斯自2007年的《神奇4俠2銀影俠現身》(Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer)後,闊別17年再在《死侍與狼人》演霹靂火。

基斯說:「感謝賴恩雷諾士 、曉治積曼和桑里維讓我成為如此精彩的電影的一部份!他們是我見過最好的三個人。我特別要感謝賴恩讓這一切發生。再次扮演尊尼是我的夢想成真,他將永遠在我心中佔有特殊的位置。」

《死侍與狼人》變《獅子王》搞笑版海報

此外,賴恩雷諾士在社交平台上分享片中死侍被打至面具半毀卧地的場面,但做出叫人不要說話的手勢,並留言寫下知道為何雷神會為死侍哭泣,再配上樂隊No Doubt名曲《Don’t Speak》,十分玩嘢。

他還貼出《死侍與狼人》變成《獅子王》的搞笑版海報,死侍在山崖上手抱著的不是小獅子王,而是Dogpool。

