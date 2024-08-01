巴黎奧運｜蘇雅琳小背心於奧運登場　參加沙灘排球勁吸晴【多圖】

▲ 「挪威蘇雅琳」也不錯！

【巴黎奧運/沙灘排球/挪威運動員/蘇雅琳】COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）於今屆巴黎奧運登場？！有網民更指：「對好多人嚟講唔伏」、「好正」！

事緣日前ViuTV播出奧運沙灘排球比賽，主持方柏翹說：「聽到蘇雅琳呢個名，ViuTV觀眾可能會好開心，不過呢個係男人嚟！」

這位「蘇雅琳」正是來自挪威的男子沙灘排球選手，姓名是 Christian Sandlie Sørum ， Sørum被譯作是蘇雅琳。

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巴黎奧運丨「蘇雅琳」亮相奧運

「挪威蘇雅琳」在沙灘排球比賽中以背心上陣，為比賽揮灑汗水，其實都相當吸睛，男女老少都通殺！

Christian Sandlie Sørum的來頭也不惹少，現年28歲的他曾在東京奧運中奪得男子沙灘排球金牌！來到今屆奧運，他與拍檔在預賽中撃敗智利的對手。

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