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巴黎奧運｜蘇雅琳小背心於奧運登場　參加沙灘排球勁吸晴【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「挪威蘇雅琳」也不錯！

【巴黎奧運/沙灘排球/挪威運動員/蘇雅琳】COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）於今屆巴黎奧運登場？！有網民更指：「對好多人嚟講唔伏」、「好正」！

事緣日前ViuTV播出奧運沙灘排球比賽，主持方柏翹說：「聽到蘇雅琳呢個名，ViuTV觀眾可能會好開心，不過呢個係男人嚟！」

這位「蘇雅琳」正是來自挪威的男子沙灘排球選手，姓名是 Christian Sandlie Sørum ， Sørum被譯作是蘇雅琳。

巴黎奧運丨鍾志光親揭「不眠傳說」秘密　萬能鍾為新一代體育主持發聲

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巴黎奧運丨「蘇雅琳」亮相奧運

「挪威蘇雅琳」在沙灘排球比賽中以背心上陣，為比賽揮灑汗水，其實都相當吸睛，男女老少都通殺！

 Christian Sandlie Sørum的來頭也不惹少，現年28歲的他曾在東京奧運中奪得男子沙灘排球金牌！來到今屆奧運，他與拍檔在預賽中撃敗智利的對手。

最新影片推介：麥秋成專訪

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蘇雅琳 娛樂人物職業 運動員 COLLAR 娛樂行業 娛樂機構 巴黎 奧運會

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