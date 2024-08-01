消防安全｜消防處巡查1.1萬舊式商用樓宇　發逾30萬張消防安全指示

▲ （王韻青攝）

佐敦華豐大廈今年四月發生三級火，釀成5死40傷，其後被揭大廈多年未有遵辦消防安全指示。消防處就此作出特別執法行動，加強兩條法例執法工作，對約1000棟火警風險較高的商住樓宇進行巡查，目標今年底前完成相關行動。處方亦因應第572章《消防安全(建築物)條例》巡查逾1.1萬幢目標樓宇，發出逾30萬張「消防安全指示」。

截至昨日（7月31日），消防處已對約700幢火警風險較高的舊式商住樓宇，進行約6900次巡查，當中油尖旺佔兩成半，深水埗東區等分別佔逾一成。處方就防煙門狀況及阻塞逃生途徑等火警危險行為，發出3800多張發出「消除火警危險通知書」，逾9成大廈在再次復查前已遵辦指示，處方會就餘下264戶指示到期但未有遵辦的住戶作出檢控。

針對第572章《消防安全(建築物)條例》，截至6月底，處方已巡查超過1.1萬幢目標樓宇，發出「消防安全指示」，亦對有關住戶加強支援，推出「直接泵水設計」幫助未能安裝水缸的舊式樓宇，現時已有20棟大廈採取有關措施，其中2個個案已完成工程。處方亦成立「樓宇改善支援中心」，向住戶介紹條例要求。

已過期而未遵從「消防安全指示」個案方面，2023年全年的相關檢控達300多宗，食年截至6月底，則已向逾1,000宗個案提出檢控，屬去年全年3倍。消防處副消防總長翁錦雄表示，處方正就第572章條例進行修訂，若通過後未來或可協助沒有能力的業主等作消防維修，以及對有能力維修卻不遵從消防指示的業主加強罰則。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】