消防安全｜消防處4月至今巡查700棟舊式商用樓宇　擬檢控264戶到期但未遵辦指示住戶

▲ 消防處4月至今巡查700棟舊式商用樓宇。（王韻青攝）

佐敦華豐大廈今年四月發生三級火，釀成5死40傷，其後被揭大廈多年未有遵辦消防安全指示。消防處就此作出特別執法行動，其中就第95F章《消防（消除火警危險）規例》，對約1000棟火警風險較高的商住樓宇進行巡查，目標今年底前完成相關行動；另在今年首6個月對逾1000宗到期而未能遵從「消防安全指示」的個案作出檢控，為去年的3倍。

華豐大廈火警起至周三，消防處已對約700幢火警風險較高的舊式商住樓宇，進行約6900次巡查，當中油尖旺佔兩成半，深水埗及東區分別佔逾一成，料今年內完成1000棟樓宇的巡查工作。處方就防煙門狀況及阻塞逃生途徑等火警危險行為，發出逾5000張發出「消除火警危險通知書」，逾9成大廈在再次復查前已遵辦指示，處方會就餘下264戶指示到期但未有遵辦的住戶作出檢控。

第572章《消防安全(建築物)條例》方面，由2007年條例生效至今年6月底，處方纍計巡查超過1.1萬幢目標樓宇，發出逾30萬張「消防安全指示」予業主及佔用人，亦對有關住戶加強支援。處方推出「直接泵水設計」幫助未能安裝水缸的舊式樓宇，現時已有20棟大廈採取有關措施，其中2個個案已完成工程。處方亦成立「樓宇改善支援中心」，向住戶介紹條例要求。

消防處副消防總長翁錦雄表示，第572章條例已在立法會進行首讀及二讀，今月即將召開法案委員會。翁錦雄指，修例後，當局可為沒有能力遵辦消防安全指示的業主進行代辦工程，事後再追收費用，亦會加強罰則，提高阻嚇性。他又指，處方透過收緊處理延長遵從「消防安全指示」時限的申請，在今年首6個月已對逾1000宗到期而未能遵從「消防安全指示」的個案作出檢控，為去年的3倍。

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