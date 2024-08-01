Web3.0｜民建聯倡健全規管法律框架　用Web3.0技術向旅客派旅遊消費券

▲ 民建聯今日召開記者會介紹「新質生產力—賦能WEB 3.0在金融業的應用發展」政策倡議書。(民建聯供圖)

財政司司長陳茂波曾表示，港府讓香港發展成為第三代互聯網（Web3.0）樞紐的目標清晰，民建聯今日（1日）發布「新質生產力—賦能WEB 3.0在金融業的應用發展」政策倡議書，建議港府健全香港在Web3.0加密數字領域的合規監管框架、利用Web3.0技術向旅客派旅遊消費券等。

黃俊碩：用Web3.0技術向旅客派發消費劵成本低

民建聯今日召開記者會，民建聯會計界立法會議員黃俊碩認為，政府向旅客派發消費劵時，可利用Web3.0技術，因為使用Web3.0 平台交易發放消費劵成本僅為總數的千分之0.15 ，交易成本比以傳統銀行業務方式發放便宜不少，而且港府可以數碼身份形式核實旅客身份。他說，Web 3.0技術特別是區塊鏈和智能合約，為去中心化金融（DeFi）提供了基礎，DeFi讓金融服務更加開放和包容，消除了傳統金融機構的中間環節，降低交易成本。

民建聯立法會議員陳仲尼指，推動特區政府建立健全規管Web3.0法律框架，大原則是保障投資者私隱性安全性等，同時給予行業健康和蓬勃發展。他說，要多利用大數據人工智能等方法對Web 3.0市場及時風險監察和預警，推動成立Web 3.0行業委員會，制定行業營運標準和加強人員培訓。

陳仲尼認為，香港發展Web3.0產業具有一定優勢，包括擁有先進金融基礎設施、完善法律和監管體系、多元化的金融產品與服務等，但同時，香港要追趕區域競爭，加大力度發展Web3.0產業。

報告提出六項建議：（1）大力發展可支持Web3.0長期發展的Web3.0基礎設施；（2） 加快發展數碼身份的應用及周邊Web3.0數字產業，如可在「智方便」平台中納入數碼身份；（3）健全香港在Web3.0加密數字領域的合規監管框架；（4）積極推動Web3.0賦能傳統金融新業態的試點工作；（5）推動多元資產發行港元穩定幣在各金融領域的應用實踐；（6）發展以現實資產代幣化為核心的數字資產業務。

早前虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙引起社會關注，陳仲尼擔心會引起鐘擺效應，憂當局會「管死」。他主張監管措施要取得平衡，以免扼殺Web3.0的發展。

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