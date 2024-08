巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底　高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數

▲ 張家朗女友背景起底,26歲Solène Butruille是醫科高材生,劍擊比賽獲獎無數。

【巴黎奧運/奧運/張家朗/張家朗女友/劍擊/法國/Solène Butruille】27歲的張家朗在巴黎奧運奪得男子個人花劍項目奪得金牌,穩袋900萬獎金的他成為城中筍盤,不少網民更撮合張家朗和江旻憓,但原來這位「香港劍神」早已名草有主,女友是26歲法籍劍手Solène Butruille,代表法國出戰過多個國際大賽,她本身亦是醫科高材生,曾在社交平台分享去醫院實習的照片。

張家朗女友|26歲法籍劍手曝光

「劍神」張家朗兩度奪金後人氣急升,成為風雲人物,其感情生活亦備受關注。張家朗過去曾與前港隊單車運動員馬詠茹(Vivian)拍拖3年後分手,上届東京奧運,張家朗曾表示自己單身,近日就傳出他的現任女友是法國劍手Solène Butruile。

去年,張家朗曾被拍到與隊友在居酒屋聚餐,身旁坐着一位金髮美女,可見張家朗與她言談甚歡,又在朋友面前搭着女方的背部,關係親密。

張家朗女友|陪伴參加巴黎奧運

張家朗在今屆巴黎奧運奪得金牌後,曾轉發IG限時動態,內容為Solène Butruile連出3個帖文恭賀,稱讚張家朗是「The Legend Ka Long(傳奇家朗)」。

Solène Butruile亦曾在IG貼出一張奧運工作證,上面寫著崗位是「Personal Coach/ Support Personnel(個人教練/支援人員)」,而工作證後面亦放有一件印有張家朗比賽的戰服。Solène Butruile在動態寫「The best day of my career but no as a fencer(我職業生涯最美好的一天,但並非以劍手身分)」,相信她今次是陪張家朗參賽。

▲ Solène ButruileIG限時動態。

張家朗女友|就讀巴黎第五大學醫科

Solène Butruille與張家朗同年出生,也是一名劍擊運動員。她7歲開始學習劍擊,2012年首次獲得法國青少年組冠軍。其後曾多次代表法國參加過國際大賽,例如「上塞納國際挑戰賽(Challenge International des Hauts de Seine 2022)」、都靈大獎賽等,並斬獲多個獎牌。

Solène Butruille除了是劍擊好手,亦是一名學霸,2015年,她以優秀成績獲得法國業士文憑,其後入讀巴黎第五大學,攻讀生物醫學學位。她亦曾於IG發帖,分享去醫院實習的照片。

▲ Solène Butruille就讀醫科,曾去醫院實習。(Solène Butruille IG圖片)

