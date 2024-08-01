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巴黎奧運｜張家朗法籍劍手女友背景起底　高顔值學霸攻讀醫科劍擊比賽獲獎無數

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗女友背景起底，26歲Solène Butruille是醫科高材生，劍擊比賽獲獎無數。

【巴黎奧運／奧運／張家朗／張家朗女友／劍擊／法國／Solène Butruille】27歲的張家朗在巴黎奧運奪得男子個人花劍項目奪得金牌，穩袋900萬獎金的他成為城中筍盤，不少網民更撮合張家朗和江旻憓，但原來這位「香港劍神」早已名草有主，女友是26歲法籍劍手Solène Butruille，代表法國出戰過多個國際大賽，她本身亦是醫科高材生，曾在社交平台分享去醫院實習的照片。

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張家朗女友｜26歲法籍劍手曝光

「劍神」張家朗兩度奪金後人氣急升，成為風雲人物，其感情生活亦備受關注。張家朗過去曾與前港隊單車運動員馬詠茹（Vivian）拍拖3年後分手，上届東京奧運，張家朗曾表示自己單身，近日就傳出他的現任女友是法國劍手Solène Butruile。

去年，張家朗曾被拍到與隊友在居酒屋聚餐，身旁坐着一位金髮美女，可見張家朗與她言談甚歡，又在朋友面前搭着女方的背部，關係親密。

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張家朗女友｜陪伴參加巴黎奧運

張家朗在今屆巴黎奧運奪得金牌後，曾轉發IG限時動態，內容為Solène Butruile連出3個帖文恭賀，稱讚張家朗是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。

Solène Butruile亦曾在IG貼出一張奧運工作證，上面寫著崗位是「Personal Coach/ Support Personnel（個人教練/支援人員）」，而工作證後面亦放有一件印有張家朗比賽的戰服。Solène Butruile在動態寫「The best day of my career but no as a fencer（我職業生涯最美好的一天，但並非以劍手身分）」，相信她今次是陪張家朗參賽。

張家朗奪金｜回顧張家朗披荊斬棘摘金之路　劍神7大金句戰鞋寫座右銘：勿忘初心

Solène ButruileIG限時動態。

張家朗女友｜就讀巴黎第五大學醫科

Solène Butruille與張家朗同年出生，也是一名劍擊運動員。她7歲開始學習劍擊，2012年首次獲得法國青少年組冠軍。其後曾多次代表法國參加過國際大賽，例如「上塞納國際挑戰賽（Challenge International des Hauts de Seine 2022）」、都靈大獎賽等，並斬獲多個獎牌。

Solène Butruille除了是劍擊好手，亦是一名學霸，2015年，她以優秀成績獲得法國業士文憑，其後入讀巴黎第五大學，攻讀生物醫學學位。她亦曾於IG發帖，分享去醫院實習的照片。

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Solène Butruille就讀醫科，曾去醫院實習。（Solène Butruille IG圖片）

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