巴黎奧運｜李皓晴15歲女拔退學全職追乒乓夢　曾訂3年協議靠媽媽1句拒放棄

▲ 李皓晴15歲毅然退學拔萃女書院，投身成為全職運動員16年，盼再嚐獎牌滋味。

【巴黎奧運/奧運/乒乓球/李皓晴/女拔/聖羅撒學校/全職運動員】31歲李皓晴為港隊女子乒乓球的「四朝元老」，亦是學霸一名，早年就讀聖羅撒學校和拔萃女書院，在15歲毅然退學，投身成為全職運動員。16年的全職運動員生涯中，曾與媽媽訂下三年協議堅持乒乓夢，終在上屆東京奧運勇奪女子乒乓球團體賽銅牌，贏得港乒史上第二面奧運獎牌。她坦言今屆巴黎奧運為最後一戰，「打一場少一場」，盼再嚐獎牌滋味。

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巴黎奧運女子乒乓球女子團體項目於8月6日上午2時舉行16強賽，由李皓晴、杜凱琹和朱成竹出戰。

▲ 李皓晴15歲退學拔萃女書院，投身成為全職運動員。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運｜李皓晴15歲女拔退學追乒乓夢

現年31歲的李皓晴，職業生涯最高世界排名第12位，以及U21組女單第5位。中學入讀傳統名校拔萃女書院，當時教練指李皓晴根無法兼顧讀書及練習，需二擇其一。在15歲時李皓晴為了追夢，選擇中途退學成為全職運動員。其父母時相當猶豫，因以往從未有人在15歲時便轉為全職運動員，加上皓晴又是名校生。母女二人經歷多番掙扎，最後訂下「三年協議」。若在三年內打不出成績就要放棄乒乓夢，同時李皓晴承諾要自修完成會考。

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巴黎奧運｜李皓晴與父母訂3年協議拒放棄

兼顧學業與運動並不容易，李皓晴在媽媽的要求下，在停學期間不能完全放棄學業，要至少完成會考。在邊自修、邊練習下，直至會考開考前一、兩個月，曾因太辛苦想放棄乒乓球。幸得媽媽當時鼓勵自己：

你放棄不要緊，最主要是問自己，這三年是否付出了很多？

經過與教練傾談，李皓晴最後決定堅持自己的「乒乓球夢」。她亦按照媽媽的要求完成會考，現時在教育大學就讀體育課程。

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巴黎奧運｜李皓晴自幼對乒乓球情有獨鍾

李皓晴小時候曾經學過鋼琴、跳舞，但都是「玩一、兩個月」便失去興趣，唯獨是對乒乓球情有獨鍾，單是拿起球拍與哥哥對打，抑或自己對著牆壁打已相當滿足。

李皓晴早於2006年代表香港出征，於阿聯酋青少年公開賽及西班牙青少年公開賽贏得女單（15歲組）冠軍，自此對乒乓球產生濃厚興趣，在小四、五時，更參與當時乒總新設的育才計劃。

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巴黎奧運｜李皓晴讀名校兼顧學業比賽壓力大

李皓晴早年就讀聖羅撒幼稚園及聖羅撒學校，傳統名校功課壓力自然大。對於當時只是小學生的皓晴來說，要同時兼顧學業、練習和比賽一點也不容易。李爸爸憶述，女兒每日3時放學要立即趕去練波，由4時練習至7、8時，夜晚9時回家後才開始做功課，做到深夜12時，然後早上6時又要起床上學。李皓晴有時因為要參加比賽，無法上學一星期，賽後要追回功課，在長期睡眠不足的情況下，小五時已有300度大近視，維持近視度數至今。

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巴黎奧運｜李皓晴感謝父母讓自己追夢

身為港隊女子乒乓球的中流砥柱，李皓晴一直的付出和堅持，都令父母相當感動。李爸爸亦提到，乒乓球是整個家庭的凝聚力，每當皓晴一有比賽，一家人都會一齊到場為她打氣。

▲ 李皓晴感謝父母讓自己追夢。（李皓晴IG）

父母的支持在追夢路上成為最強後盾，李皓晴感謝父母一直以來的支持，尤其是當年決定轉為全職運動員，明白到是個很艱難的決擇，自己亦曾經猶豫不決。不過最後幸得家人支持，才能成就今日的她。

多謝他們一直給機會我追夢，繼續在這個事業發光發亮。學生轉全職運動員是一個很大的抉擇，希望今次的成績能給予更多信心香港家長，大膽讓子女參與乒乓球的專業道路。

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