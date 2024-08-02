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癌症殺手｜研究揭1種飲食習慣　癌症死亡率高67%全因死亡風險增5成

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

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一項追蹤17年的研究發現每日外食易導致中風及患心臟病，如超過1個次數癌症死亡風險更會增加近7成。

【外食／中風／心臟病／心血管疾病／癌症／死亡風險／研究】都市人生活忙碌、食無定時，不少人都因為缺乏時間準備而無法自行帶飯，不過頻繁外食亦有可能影響健康。台灣有醫生就引述一項研究，顯示若每日外食超過某個次數，不但會增加患上中風、心臟病的風險，更會令癌症死亡風險大增近7成，全因死亡風險則增加近5成。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁上發文指出，該項研究報告刊登於《營養及飲食學院雜誌》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics），研究人員一共追蹤了35,084名20歲或以上成年人，分析他們的外食習慣（購買外賣或外出用餐）與死亡風險之間的關係。研究的平均追蹤時間長達17年，期間一共有2,781人死亡，當中511人死於心血管疾病，638人死於癌症。

研究結果發現，習慣每天外食2次或以上的人士，其死亡風險亦會有所增加，其中心血管疾病死亡風險增加18%，全因死亡風險增加49%，癌症死亡風險更是增加多達67%。

為何外食會增加死亡風險？研究團隊就認為主要與以下5大因素相關：

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1. 營養不均衡

外食的食物通常含有較高的鹽分、糖分及脂肪，且缺乏必要的纖維和營養素，長期食用有可能導致營養不良和肥胖，繼而增加罹患心血管疾病、糖尿病和某些癌症等慢性病的風險。

2. 加工食品多

不少外食的食物都經過高度加工，含有防腐劑、人工添加劑和反式脂肪等，而這些成分對健康有害，長期攝入可能增加多種健康問題的風險。

3. 份量過大

餐廳提供的食物份量通常較大，容易導致人過量飲食，進一步增加體重過重和肥胖的風險。

4. 食品安全

外食可能存在食品安全隱患，例如不衛生的烹飪環境、不新鮮的食材等，這些因素都有可能增加食物中毒及其他健康問題的風險。

5. 飲品選擇

外食經常會伴隨高糖飲品或酒精的攝入，不過這些飲品往往對健康有負面影響，尤其過量攝入會增加多種疾病風險。

不過每天在家煮食始終有一定難度，並非人人都能做到，那麼又該如何減少外食對健康的影響？黃軒就提出以下4項建議，供大家參考。

更多相關報道：病從口入丨20歲打工仔一日3餐重口味外賣　終患上腎病情財兩失極後悔【附10大傷腎惡習】

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1. 選擇健康的外食：外食時盡量選擇富含蔬菜、蛋白質和纖維的食物，如沙律、烤雞胸肉或蔬菜炒飯，並避免高鹽、高脂和高糖的選項。

2. 控制食量：外食通常提供大份量餐食，容易令人過量攝入卡路里；黃軒就建議，可以嘗試將餐食分成2餐食用，或者與他人分享。

3. 關注外食營養成分：外食時可查看營養資料，特別是留意總脂肪、飽和脂肪和反式脂肪的含量。

4. 避免太頻繁外食：盡量減少外食的頻率，不要每天都選擇外食；如果可能的話，可嘗試自行在家煮食，也能更好地控制食材和烹飪方法。

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