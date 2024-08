癌症殺手｜研究揭1種飲食習慣　癌症死亡率高67%全因死亡風險增5成

▲ 一項追蹤17年的研究發現每日外食易導致中風及患心臟病,如超過1個次數癌症死亡風險更會增加近7成。

【外食/中風/心臟病/心血管疾病/癌症/死亡風險/研究】都市人生活忙碌、食無定時,不少人都因為缺乏時間準備而無法自行帶飯,不過頻繁外食亦有可能影響健康。台灣有醫生就引述一項研究,顯示若每日外食超過某個次數,不但會增加患上中風、心臟病的風險,更會令癌症死亡風險大增近7成,全因死亡風險則增加近5成。

最新影片:

台灣重症科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁上發文指出,該項研究報告刊登於《營養及飲食學院雜誌》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics),研究人員一共追蹤了35,084名20歲或以上成年人,分析他們的外食習慣(購買外賣或外出用餐)與死亡風險之間的關係。研究的平均追蹤時間長達17年,期間一共有2,781人死亡,當中511人死於心血管疾病,638人死於癌症。

研究結果發現,習慣每天外食2次或以上的人士,其死亡風險亦會有所增加,其中心血管疾病死亡風險增加18%,全因死亡風險增加49%,癌症死亡風險更是增加多達67%。

為何外食會增加死亡風險?研究團隊就認為主要與以下5大因素相關:

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

1. 營養不均衡

外食的食物通常含有較高的鹽分、糖分及脂肪,且缺乏必要的纖維和營養素,長期食用有可能導致營養不良和肥胖,繼而增加罹患心血管疾病、糖尿病和某些癌症等慢性病的風險。

2. 加工食品多

不少外食的食物都經過高度加工,含有防腐劑、人工添加劑和反式脂肪等,而這些成分對健康有害,長期攝入可能增加多種健康問題的風險。

3. 份量過大

餐廳提供的食物份量通常較大,容易導致人過量飲食,進一步增加體重過重和肥胖的風險。

4. 食品安全

外食可能存在食品安全隱患,例如不衛生的烹飪環境、不新鮮的食材等,這些因素都有可能增加食物中毒及其他健康問題的風險。

5. 飲品選擇

外食經常會伴隨高糖飲品或酒精的攝入,不過這些飲品往往對健康有負面影響,尤其過量攝入會增加多種疾病風險。

不過每天在家煮食始終有一定難度,並非人人都能做到,那麼又該如何減少外食對健康的影響?黃軒就提出以下4項建議,供大家參考。

更多相關報道:病從口入丨20歲打工仔一日3餐重口味外賣 終患上腎病情財兩失極後悔【附10大傷腎惡習】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

1. 選擇健康的外食:外食時盡量選擇富含蔬菜、蛋白質和纖維的食物,如沙律、烤雞胸肉或蔬菜炒飯,並避免高鹽、高脂和高糖的選項。

2. 控制食量:外食通常提供大份量餐食,容易令人過量攝入卡路里;黃軒就建議,可以嘗試將餐食分成2餐食用,或者與他人分享。

3. 關注外食營養成分:外食時可查看營養資料,特別是留意總脂肪、飽和脂肪和反式脂肪的含量。

4. 避免太頻繁外食:盡量減少外食的頻率,不要每天都選擇外食;如果可能的話,可嘗試自行在家煮食,也能更好地控制食材和烹飪方法。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5