轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】

▲ 樂瞳生活好富貴。

現年38歲的樂瞳自2017年約滿TVB離巢後，在2020年傾出大部份積蓄，於逆市創業升呢為老闆娘賣洋酒，結果樂瞳闖出新天地，生意不俗。

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生活愈來愈富貴

生意愈做愈好的她，近年不時在社交網大晒周遊列國的相，生活富貴，見她近日飛到越南旅行，當然不少得晒靚相與網民開心Share。

相中可見，樂瞳換上多套靚衫上陣，大歎不同美食，玩得相開心。

她發文：

「自從年頭去過日本其實都有大半年沒飛了🤪

大家經常看到的旅遊照其實都是throwback 😅因為之前拍的照片影片太多了所以作為記錄也跟大家分享🥰

在香港很少拍照也是如常平淡地生活着，所以一去旅行就會拍很多，趁還能照騙一下大家就留個倩影吧😜

7月最後一天今年在吃Pho 和 Bánh mì 中度過🥖🍲」



樂瞳再自嘲「再不拍自己就老了，再不拍照就胖了。」不過穿上比堅尼上陣的她，展現弗爆身材，一身白滑肌膚吸睛十足，而且，她更邊歎香檳邊欣賞美景，認真識歎！

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樂瞳周遊列國

熱愛旅遊的樂瞳，去年已經遊遍冰島、以色列、希臘、法國、意大利、日本、泰國等，更不時到米芝蓮餐廳歎美食，果然懂得享受人生。

樂瞳曾受訪表示會把錢存起來當作旅行資金，順道參觀更多的酒莊：「許多人覺得我常周遊列國，過著『離地生活』，其實旅行時去了許多酒莊，過去又修讀了與酒相關的課程，很希望能夠將興趣轉為事業。同時想告訴大家，數百元預算都能買到一支好酒。」

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