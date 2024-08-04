  • 31°C
香港時間 : 202484日 (日) 20:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

樂瞳生活好富貴。

現年38歲的樂瞳自2017年約滿TVB離巢後，在2020年傾出大部份積蓄，於逆市創業升呢為老闆娘賣洋酒，結果樂瞳闖出新天地，生意不俗。

【女神派福利】樂瞳成功由演員轉當老闆　低胸裝泰國遊幾乎走光【多圖】

生活愈來愈富貴

生意愈做愈好的她，近年不時在社交網大晒周遊列國的相，生活富貴，見她近日飛到越南旅行，當然不少得晒靚相與網民開心Share。

相中可見，樂瞳換上多套靚衫上陣，大歎不同美食，玩得相開心。

她發文：

「自從年頭去過日本其實都有大半年沒飛了🤪
大家經常看到的旅遊照其實都是throwback 😅因為之前拍的照片影片太多了所以作為記錄也跟大家分享🥰
在香港很少拍照也是如常平淡地生活着，所以一去旅行就會拍很多，趁還能照騙一下大家就留個倩影吧😜
7月最後一天今年在吃Pho 和 Bánh mì 中度過🥖🍲」


樂瞳再自嘲「再不拍自己就老了，再不拍照就胖了。」不過穿上比堅尼上陣的她，展現弗爆身材，一身白滑肌膚吸睛十足，而且，她更邊歎香檳邊欣賞美景，認真識歎！

點擊圖片放大
+11
+10

樂瞳周遊列國

熱愛旅遊的樂瞳，去年已經遊遍冰島、以色列、希臘、法國、意大利、日本、泰國等，更不時到米芝蓮餐廳歎美食，果然懂得享受人生。

樂瞳曾受訪表示會把錢存起來當作旅行資金，順道參觀更多的酒莊：「許多人覺得我常周遊列國，過著『離地生活』，其實旅行時去了許多酒莊，過去又修讀了與酒相關的課程，很希望能夠將興趣轉為事業。同時想告訴大家，數百元預算都能買到一支好酒。」

點擊圖片放大
+22
+21

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業
09:42 2020/07/21
【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
18:07 2024/07/20
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
20:41 2024/07/26
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】

你可能感興趣

【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業
09:42 2020/07/21
【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
18:07 2024/07/20
宅男女神丨李芷晴派「內地限定」福利圖 　Stephanie超低胸高衩裙騷逆天長腿【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
樂瞳 娛樂人物職業 演員 KOL 網絡熱話 娛樂行業 越南

最高瀏覽

巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
急症室最長等候時間（08月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月04日 時間16:05）
奧運時間表｜乒乓女單決賽「中國內訌」　 晚上8時30分一姐孫穎莎硬撼衛冕陳夢
奧運時間表｜乒乓女單決賽「中國內訌」　 晚上8時30分一姐孫穎莎硬撼衛冕陳夢
鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」
鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人