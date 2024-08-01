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幼稚園｜五邑工商總會獲批幼稚園新校舍 推「大哥哥、大姐姐學長計劃」參與校舍建設

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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服務發展經理兼校董周慧珍校長，希望新校舍令學生更有歸屬感。

雖說近年香港出現少子化的情況，令不少幼稚園經營艱難，但有70多年辦學經驗的五邑工商總會卻偏向虎山行，深信香港幼兒仍然需要優良的教育，最近反其道而行，向政府申請獲批過萬尺的新校址。服務發展經理兼校董周慧珍校長明言，正準備大展拳腳，推動學術、品德、國情教育，也希望令小朋友對學校更有歸屬感，推出「大哥哥、大姐姐學長計劃」及讓家長和小朋友參與討論新校舍的建設。

周校長表示，五邑工商總會幼兒園幼稚園新址位於西貢安愉道、鄰近秀茂坪，地方寬闊，有6個課室，

很多辦學團體都不願將學校開放時間拉得太長，因為很辛苦，但我們認為，香港很多雙職父母家庭，所以我們學校更會為雙職家庭提供「晚上6-8時延展服務時間」，長時間照顧小朋友，就是希望讓香港的家長更加放心。

對於香港幼兒教育的情況，從事幼兒教育數十年的周校長，感觸甚深，不過她認為必須留下一群優質、有愛心的老師，繼續培育小朋友，香港才能有美好的將來。

現在辦幼兒教育跟以往不一樣，我們需要很多顧問和專家幫手，在我們的團隊裏面，有醫護人員、臨床心理學家、教育學家等等，這些都能夠幫助我們更加掌握學生的情況，給予適切的建議。

五邑工商總會是歷史悠久的辦學團體，顧問當中，還包括小學校長，

我們其中一個最大的目標，是希望革新課程，讓學生更容易跟小學銜接，目的是讓學生升上小學後，也能更容易適應，從中也能減輕家長的壓力。

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五邑工商總會｜從小培養對香港及國家的認知

至於不少家長都關心的愛國教育，周校長表示，他們着重學生從小培養對香港及國家的認知和歸屬感，「所以新校舍會設置懸掛國旗的旗杆，我們也不希望外國教育只是耳提面命，由於五邑工商總會擁有非常龐大的網絡，我們可以讓學生親身到我們位於台山、恩平、開平、江門、鶴山等的學校參觀和交流，真正認識國家。」

為了讓學生對校園生活更有歸屬感，周校長也計劃該會的大哥哥、大姐姐到身後陪伴小朋友玩遊戲和學習，

例如閱讀圖書、帶領他們玩遊戲，讓他們感受五邑工商總會這個大家庭的氣氛。

說到新校舍，周校長非常興奮，他表示希望可以善用採光，增加校內綠色植物，讓小朋友在一個有大自然感覺的校舍學習。另外，他們會設置一個家長資源中心，讓家長有機會到校內選擇圖書，讓小朋友帶回家中細細閱讀，增進親子關係。

這個新校舍的出現，也成了五邑工商總會與學生及家長溝通的契機，「我們會推出一個《校園我有Say》的活動，讓學童設計校舍。當然，小朋友天馬行空的概念未必能夠完全達成，但至少讓他們表達意見，讓我們了解後改良，應用在他們的學習生活中，我覺得非常之有意義。老實說，我非常期待聽聽他們的意見。」

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