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超市大搜查｜部分粉底含防腐劑或干擾荷爾蒙　消委會及《LDK》評測20款優質粉底液及氣墊粉底

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

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消委會及《LDK》評測20款優質粉底液及氣墊粉底。

【化妝／化妝品／粉底產品／粉底液／氣墊粉底／LDK／消委會／超市大搜查】粉底是化妝其中一個必備品，消委會曾進行檢測，發現市面上部分粉底含有可致敏香料和重金屬，可造成各種皮膚及潛在健康問題。為此，《TOPick》整合出20款優質粉底產品，包括2款氣墊粉底和18款粉底液，供大家參考。

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消委會：5款樣本屬安全選擇

消委會於2020年檢測了市面上30款氣墊粉底，每盒售價由$45至$700不等，測試內容包括化學物質及微生物含量。當中發現有14款樣本含有微量鉛、有6款樣本檢出致癌物質重金屬鎘、有4款樣本檢出防腐劑「對羥基苯甲酸酯甲酯」、有14款樣本檢出乙醇。

測試中，有12款樣本獲得消委會5分滿分，而當中有5款樣本更未有檢出鎘、鉛、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸丙酯、乙醇及異丙醇等受關注化學物質，惟當中有3款已於市面上停售，其餘2款如下：

  • 「Missha」Magic Cushion Cover Lasting BB Cushion No. 23 SPF 50+ PA+++（HKTVmall售價：$299）
  • 「The History of Whoo」Luxury Golden Cushion Glow 23 SPF 50+（官網售價：$470）

消委會指出，雖然14款檢驗到微量鉛的樣本之含量，均低於德國聯邦消費者保護和食品安全辦公室訂立的指引規限，但由於鉛有毒性，除了可經由呼吸或飲食攝入，並在體內積聚而造成鉛中毒外，甚至可經由母體傳至胎兒，影響胎兒智力、精神和情緒發展，所以懷孕婦女應慎選化妝品和護膚品。

針對致癌物質重金屬鎘，消委會解釋，鎘是自然存在於地殼和天然礦物質的金屬元素，同時是致癌物質；雖然鎘透過皮膚吸收的機會較低，但塗抺於嘴唇附近的化妝品就有可能經口腔攝入，或會令鎘積聚於腎臟，導致出現腎臟疾病及令骨骼脆弱。

針對4款檢驗到防腐劑「對羥基苯甲酸酯甲酯」的樣本，消委會表示全部樣本檢測量均符合歐洲的相關要求，但對羥基苯甲酸酯類化合物類似雌激素，有機會干擾人體正常的荷爾蒙分泌，過往曾被指可能與增加患乳癌的風險有關連。

值得留意的是，乙醇及異丙醇屬化妝品准許使用成分，但長時間大量接觸容易令皮膚變得乾燥，對酒精過敏的人士應多加留意。

《LDK》評測18款粉底液

日本雜誌《LDK》亦曾對18款粉底液進行評測，比較各款產品的上妝效果和持久度，當中包括CHANEL、DIOR、Yves Saint Laurent、Primavista等熱門牌子。

  • 上妝效果：由多名有膚色不均、毛孔、乾燥等問題之受測者實際使用產品，由化妝師逐一以粉底液上妝，並檢視妝效，包括修正膚色及瑕疵的能力、與皮膚的相容性等。
  • 持久度：把產品塗抹在人造皮膚上，再於表面噴灑類似汗水質地的液體，靜待一段時間後觀察脫妝情況；另外亦進行了口罩摩擦的測試。

18款粉底液名單如下：

點擊圖片放大
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在18款產品中，「CHANEL一號紅山茶花粉底液」及「DIOR FOREVER Clean Matte Foundation」被《LDK》評為「Best Buy」。兩款粉底液的妝效貼服自然，且持久不易脫妝，在兩項測試中都獲得高評分。

同場加映：

超市大搜查｜《LDK》12款平價粉底大比拼　7款A級透薄遮瑕+持久最平$58【附完整名單】

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